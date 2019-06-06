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Дмитрий и Полина Дибровы, Ирина Винер и другие на вечеринке в честь дня рождения королевы Елизаветы II

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина и Дмитрий Дибровы

Фото: Пресс-служба
Истинно английский парфюмерный бренд Penhaligon's, официальный поставщик королевского двора, представил новую главу эксцентричной коллекции Portraits на праздновании 93-го дня рождения королевы Англии Елизаветы II.

В этом году правящей королеве Великобритании исполнилось 93 года, 67 из которых Елизавета II возглавляет престол, являясь старейшим по возрасту британским монархом. По случаю этого события в резиденции посла Великобритании на Софийской набережной был организован торжественный прием в лучших английских традициях. Среди гостей были замечены Дмитрий и Полина Дибровы, Ирина Винер, Михаил Грушевский, Дмитрий Крылов и другие.

В лучах закатного солнца гости имели возможность приятно провести время в кафе Penhaligon’s, где им были представлены новые ароматы коллекции Portraits, каждый из которых олицетворяет одного из представителей английской аристократии и раскрывает его особые секреты. К примеру, The Ingénue Cousin Flora (Наивная Кузина Флора) всегда вежлива с теми, кто старше и улыбается, как ангел, в присутствии своей матери. Ее истинная добродетель — способность замечать каждую мелочь, которая помогает ей искусно заметать следы собственных шалостей. Ее аромат никого не оставит равнодушным — пылкий, волнующий и бодрящий (ключевые ноты: цитрус, мускус, амбра).

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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