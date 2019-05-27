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Дмитрий и Полина Дибровы, Анастасия Стоцкая с детьми и другие звездные семьи на премии Family Awards 2019

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Дмитрий и Прлина Дибровы, Анастасия Стоцкая с детьми

Фото: Пресс-служба
В гриль-баре & террасе «Воробьи» прошла первая церемония вручения премии Family Awards, которую учредили журнал «Теленеделя» и PR-агентство «Мята». Премия ставит своей целью отметить пары, которые можно с полным правом назвать самыми крепкими семьями отечественного шоу-бизнеса, театра и телевидения.

Церемония собрала множество звезд, в числе которых были Анастасия Стоцкая, Светлана Зейналова, Катя Лель, Екатерина Архарова, Алла Довлатова, Никита Пресняков и многие другие. Получилось не просто официальное награждение, а настоящий семейный праздник, для которого больше чем подходит девиз «Семья – это лучшее, что у нас есть!». Дети и взрослые веселились от души, обсуждали успехи друг друга и радовались прекрасной погодой и отличным настроением. Вели церемонию Полина и Дмитрий Дибровы, получившие премию в номинации «100 процентов любви».

Все номинации премии Family Awards так или иначе воспевали самое прекрасное чувство – любовь! В номинации «Вечные ценности» премию получили Екатерина и Александр Стриженовы, Никита Пресняков и Алена Краснова удостоились номинации «Любви цветение», номинация «История любви» досталась Марине Кравец, а в номинации «Семь Я» награду получила многодетная мама и владельца самого крупного в Европе элитного клуба шпицев «Маленькое чудо» Екатерина Кабакова с семей. Мария Кожевникова была признана лучшей в номинации «Единение сердец», Анастасия Стоцкая стала победительницей в номинации «Яркие чувства», Катя Лель удостоилась премии в номинации «Притяжение любви».

Брендон Стоун

Фото: Пресс-служба

Получили премии также Алла Довлатова (номинация «Семейный очаг»), Светлана Зейналова (номинация «Нежность чувств»), Ирина Муромцева (номинация «Счастливы вместе»), Анна Банщикова (номинация «Танго вдвоём»), Екатерина Архарова (номинация «Гармония любви»). Доминик Джокер и Екатерина Кокорина были отмечены премией в номинации «Созвездие любви», Мария Вебер получила премию в номинации «Романтическая пара», Надежда Ангарская получила премию в номинации «Любовь без границ», Брендон Стоун удостоился премии в номинации «Мелодия любви».

Федя Дибров

Фото: Пресс-служба

Пока взрослые получали награды, дети осваивали интерактивную развлекательную зону и могли вдоволь пообщаться с мультяшными героями, роли которых исполняли аниматоры. В развлекательной программе дети и взрослые сменяли друг друга. Для гостей в этот вечер выступила финалиста шоу «Голос. Дети 3» Ярослава Дегтярёва, группа «Непоседы» и финалистка шоу «Голос. Дети 4» Ева Медведь, Маргарита Позоян, Ольга Кормухина, Ладислав Бубнар. Завершился вечер дискотекой на фоне великолепных пейзажей, которые открываются с Воробьевых гор.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба / Анна Темерина, Григорий Галантный, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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