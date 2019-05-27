Дмитрий и Полина Дибровы, Анастасия Стоцкая с детьми и другие звездные семьи на премии Family Awards 2019

Церемония собрала множество звезд, в числе которых были Анастасия Стоцкая, Светлана Зейналова, Катя Лель, Екатерина Архарова, Алла Довлатова, Никита Пресняков и многие другие. Получилось не просто официальное награждение, а настоящий семейный праздник, для которого больше чем подходит девиз «Семья – это лучшее, что у нас есть!». Дети и взрослые веселились от души, обсуждали успехи друг друга и радовались прекрасной погодой и отличным настроением. Вели церемонию Полина и Дмитрий Дибровы, получившие премию в номинации «100 процентов любви».

Все номинации премии Family Awards так или иначе воспевали самое прекрасное чувство – любовь! В номинации «Вечные ценности» премию получили Екатерина и Александр Стриженовы, Никита Пресняков и Алена Краснова удостоились номинации «Любви цветение», номинация «История любви» досталась Марине Кравец, а в номинации «Семь Я» награду получила многодетная мама и владельца самого крупного в Европе элитного клуба шпицев «Маленькое чудо» Екатерина Кабакова с семей. Мария Кожевникова была признана лучшей в номинации «Единение сердец», Анастасия Стоцкая стала победительницей в номинации «Яркие чувства», Катя Лель удостоилась премии в номинации «Притяжение любви».