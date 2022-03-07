Дмитрий Губерниев отправился на лыжную прогулку вместе с сыном-красавцем: «Семейный ЗОЖ — дело хорошее»
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Фото: instagram/ guberniev_dmitry
Дмитрий Губерниев показал поклонникам, как выглядит его взрослый сын. На данный момент наследнику Губерниева 19 лет. Михаил является студентом Высшей школы экономики. Парень увлекается музыкой и футболом. Он любит рок, как и егоотец. Сам Дмитрий часто говорит, что они с сыном на одной волне.
Михаил вместе с отцом вышли прокатиться на лыжах. Они оба любят спорт и активный отдых. По всей видимости, и Дмитрий, и Михаил остались довольны прогулкой. На фото они широко улыбаются, а сын телеведущего даже поднял большой палец вверх в знак одобрения.
«Семейный ЗОЖ — дело хорошее! Отлично потренировались», — подписал снимок Дмитрий.
Женская часть аудитории Дмитрия пришла в восторг и миловидного парня. Комментарии пестрят комплиментами: «Сын у вас красавец, Дмитрий», «Улыбка папина», «Очень симпатичный мальчик», «Красивый парень», «Сын весь в папу».
Напомним, что сын у Дмитрия родился в браке с экс-супругой Ольгой Богославской, которая была старше него на 10 лет. Они поженились в 2000 году, через два года у них родился ребенок, но все же их союз распался.
Фото: Instagram