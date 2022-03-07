Дмитрий Губерниев отправился на лыжную прогулку вместе с сыном-красавцем: «Семейный ЗОЖ — дело хорошее»

Женская часть аудитории Дмитрия пришла в восторг и миловидного парня. Комментарии пестрят комплиментами: «Сын у вас красавец, Дмитрий», «Улыбка папина», «Очень симпатичный мальчик», «Красивый парень», «Сын весь в папу».

Напомним, что сын у Дмитрия родился в браке с экс-супругой Ольгой Богославской, которая была старше него на 10 лет. Они поженились в 2000 году, через два года у них родился ребенок, но все же их союз распался.