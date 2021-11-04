Дмитрий Губерниев вспомнил о работе в охране: «Меня взяли по блату»

Еще с юных лет Дмитрий Губерниев напрямую был связан со спортом. Он долгое время увлекался и занимался академической греблей и лыжными гонками. А в 1995 году окончил Российскую академию физической культуры. После полученного образования будущий комментатор работал на должностях фитнес-инструктора и тренера по физической подготовке. Однако было в биографии Губерниева одно место работы, которое, на первый взгляд, и вовсе не имеет отношения к его спортивному течению жизни.

В 90-е годы еще никому не известный Дмитрий Губерниев устроился работать в популярное на тот момент казино под названием «Карусель». Однако даже в этой не связанной со спортом работой на руку Дмитрию сыграло наличие красного диплома, полученного в академии. «В 1990-е годы это была очень престижная работа. В "Карусель" меня взяли по великому блату — сыграл роль красный диплом Академии физкультуры. То есть чтобы попасть в охрану на более или менее приличные деньги, от 500 долларов и выше, нужен был диплом института», — вспоминает комментатор в интервью порталу 7days.ru.

Без интересных событий, связанных с карьерой в сферы охраны казино, не обошлось. Губерниев рассказывал, как недовольные посетители «обещали его зарыть в ил Москвы-реки», а однажды одним из гостей казино стал ректор его академии, которую за три дня до встречи окончил Дмитрий, и очень долгое время пытался узнать бывшего ученика, ему это так и не удалось.

А одним из самых знаменательных событий в жизни комментатора во время работы в казино стало необычное знакомство с Георгием Данелия на Ленинградском вокзале.

«После рабочей ночи, утром, я на Ленинградском вокзале взял сосиску и бутылку пива. И рядом со мной с такой же сосиской и бутылкой пива оказался Георгий Данелия. Я сказал: "Здрасьте, мастер", и мы с ним душевно посидели рядом. Я его узнал, естественно, он меня, конечно, нет, потому что тогда меня никто не знал. Позже мы с ним познакомились на "Золотом орле", который я вел…», — отмечает телеведущий.

Свое прошлое место работы Дмитрий Губерниев вспоминает лишь с превеликим удовольствием и упоением. «Мне, честно говоря, нравилась моя работа, я оттачивал умение разговаривать с людьми», — делится он.