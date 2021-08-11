Дмитрий Гордей впервые назвал причину расставания с Клавой Кокой: «Я рассказал, и мне стало легче»
Расставание Клавы Коки и Дмитрия Гордея стало более громким, чем хотела бы певица, которая не любит привлекать внимания к личной жизни. После многочисленных постов блогера об их отношениях Коке пришлось объяснить, почему она ушла от Димы, и в сердцах девушка заявила, что он разочаровал ее, выставив конфликт на всеобщее обозрение.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dimagordey
Теперь же Гордей сам рассказал о том, что между ними произошло, в беседе с Эльдаром Джараховым в его подкасте.
«Как бы грубо не звучало… Все сводилось к тому, что ее музыка была важнее для нее, чем я. Для меня мое дело и цели тоже были важнее, чем она. Для нас наши дела были важнее, чем мы друг для друга. И так не должно быть. Кто-то должен уступить. Два плюса не коннектятся. У нас ритмы одинаковые, одинаково горим своими целями. Не чувствуется быт», — заявил он.
Блогер добавил, что очень тяжело пережил расставание с девушкой.
«Расставание разорвало мою эмоциональную бомбу. Я все держал в секрете: диабет, отношения и другое. Все было внутри. И когда я рассказал, мне стало легче. Я носил маску, хотел казаться более хорошим, обходить острые темы. А сейчас я понял, что я такой, какой есть. Сложно контролировать эмоции».
Фото: Instagram Димы Гордея
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