Дмитрий Гордей впервые назвал причину расставания с Клавой Кокой: «Я рассказал, и мне стало легче»

Теперь же Гордей сам рассказал о том, что между ними произошло, в беседе с Эльдаром Джараховым в его подкасте.

«Как бы грубо не звучало… Все сводилось к тому, что ее музыка была важнее для нее, чем я. Для меня мое дело и цели тоже были важнее, чем она. Для нас наши дела были важнее, чем мы друг для друга. И так не должно быть. Кто-то должен уступить. Два плюса не коннектятся. У нас ритмы одинаковые, одинаково горим своими целями. Не чувствуется быт», — заявил он.