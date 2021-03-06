Дмитрий Дюжев: «У Сергея Безрукова на сцене случился сердечный приступ»

Сергей Безруков 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой. Они расстались в 2015 году вскоре после трагической гибели сына артистки. Весной 2016 года он женился на режиссере Анне Матисон, а через несколько месяцев у супругов родилась дочь Маша, а еще через два года — сын Степан.

Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что у Безрукова есть еще двое внебрачных детей. Но он эти сведения не комментировал.