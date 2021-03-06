Дмитрий Дюжев: «У Сергея Безрукова на сцене случился сердечный приступ»
Фото: @s_bezrukov / Instagram
На передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой Дмитрий Дюжев не скрывает, что восхищается трудоспособностью Безрукова, который готов проводить на рабочем месте все свое время: «У Сергея во время съемок после команды «Начали!» мгновенно меняются глаза. Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается».
Сергей Безруков 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой. Они расстались в 2015 году вскоре после трагической гибели сына артистки. Весной 2016 года он женился на режиссере Анне Матисон, а через несколько месяцев у супругов родилась дочь Маша, а еще через два года — сын Степан.
Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что у Безрукова есть еще двое внебрачных детей. Но он эти сведения не комментировал.
Фото: @s_bezrukov / Instagram
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