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Дмитрий Дюжев рассказал, как ему удалось перенести потерю самых близких людей

Актер потерял близких еще в 90-х – все они ушли после смерти его сестры.
Дмитрий Дюжев рассказал, как ему удалось перенести потерю самых близких людей

43-летний актер Дмитрий Дюжев стал гостем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Звезда кино рассказал об огромных потерях – самые близкие члены его семьи ушли в 90-х.

Его 12-летняя сестра Анастасия долго болела – ей поставили страшный диагноз, лейкемию. Справиться с болезнью ей не удалось.

Смерть дочери очень тяжело воспринял его отец – он считал себя виноватым. После смерти девочки он начал злоупотреблять алкоголем, и в конце концов покончил с собой, не выдержав.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Дюжев на кинофестивале

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Вслед за отцом не стало и матери – ее сердце не выдержало потерь.

Дюжев после трагедии испытал огромный шок. Он со слезами на глазах вспомнил, как практически не мог пошевелиться на похоронах сестры.

«Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить. Родные, увидев меня на похоронах, были в шоке. От испуга, нежелания видеть в гробе своего любимого маленького человека у меня что-то случилось с мышцами шеи. Я не мог повернуть голову», – рассказал он.

По его словам, когда ушли все члены семьи, окружающие решили, что и Дмитрия должна забрать смерть, что над их семьей злой рок.

«Тогда еще и мамы не стало, на меня люди глядели и говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться. Это было для меня знаком, я считал, что надо многое успеть. Я хотел спасти душу папы, ездил по монастырям, встретил монаха, который сложил мне молитву под отца».

Трагедии привели его к религии.

«После потери отца хотел уйти в монастырь. Папа закончил свою жизнь суицидом. Во мне было сильное желание отмолить его и спасти его душу. Тем более родственники поговаривали, что мою семью преследует злой рок», – признался он.

Фото: Global Look Press

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