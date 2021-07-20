Дмитрий Дюжев рассказал, как ему удалось перенести потерю самых близких людей
43-летний актер Дмитрий Дюжев стал гостем передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Звезда кино рассказал об огромных потерях – самые близкие члены его семьи ушли в 90-х.
Его 12-летняя сестра Анастасия долго болела – ей поставили страшный диагноз, лейкемию. Справиться с болезнью ей не удалось.
Смерть дочери очень тяжело воспринял его отец – он считал себя виноватым. После смерти девочки он начал злоупотреблять алкоголем, и в конце концов покончил с собой, не выдержав.
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Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Вслед за отцом не стало и матери – ее сердце не выдержало потерь.
Дюжев после трагедии испытал огромный шок. Он со слезами на глазах вспомнил, как практически не мог пошевелиться на похоронах сестры.
«Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить. Родные, увидев меня на похоронах, были в шоке. От испуга, нежелания видеть в гробе своего любимого маленького человека у меня что-то случилось с мышцами шеи. Я не мог повернуть голову», – рассказал он.
По его словам, когда ушли все члены семьи, окружающие решили, что и Дмитрия должна забрать смерть, что над их семьей злой рок.
«Тогда еще и мамы не стало, на меня люди глядели и говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться. Это было для меня знаком, я считал, что надо многое успеть. Я хотел спасти душу папы, ездил по монастырям, встретил монаха, который сложил мне молитву под отца».
Трагедии привели его к религии.
«После потери отца хотел уйти в монастырь. Папа закончил свою жизнь суицидом. Во мне было сильное желание отмолить его и спасти его душу. Тем более родственники поговаривали, что мою семью преследует злой рок», – признался он.
Фото: Global Look Press
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