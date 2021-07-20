Дмитрий Дюжев рассказал, как ему удалось перенести потерю самых близких людей

«Когда Настя умерла, я побрился налысо. Мне тогда казалось, что надо чего-то лишиться, чтобы выжить. Родные, увидев меня на похоронах, были в шоке. От испуга, нежелания видеть в гробе своего любимого маленького человека у меня что-то случилось с мышцами шеи. Я не мог повернуть голову», – рассказал он.

По его словам, когда ушли все члены семьи, окружающие решили, что и Дмитрия должна забрать смерть, что над их семьей злой рок.

«Тогда еще и мамы не стало, на меня люди глядели и говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться. Это было для меня знаком, я считал, что надо многое успеть. Я хотел спасти душу папы, ездил по монастырям, встретил монаха, который сложил мне молитву под отца».

Трагедии привели его к религии.

«После потери отца хотел уйти в монастырь. Папа закончил свою жизнь суицидом. Во мне было сильное желание отмолить его и спасти его душу. Тем более родственники поговаривали, что мою семью преследует злой рок», – признался он.