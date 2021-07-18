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Живые змеи и 500 тысяч на ветер: Дмитрий Дибров устроил жене незабываемый праздник

Супруга известного ведущего громко отметила 32-летие.
Живые змеи и 500 тысяч на ветер: Дмитрий Дибров устроил жене незабываемый праздник

День Рождения Полины, супруги решили отметить во дворе своего дома на Рублевском шоссе, в закрытом поселке Успенские Поляны. Для праздника организовали все необходимое: установили диджейский пульт, заказали щедрый фуршет, для развлечения гостей привезли живых питонов, а на поздний вечер припасли длительный салют. Вечеринку организовали в греческом стиле и многие гостьи подобрали наряды с античными мотивами. Среди гостей были замечены Наталья Подольская, Анита Цой, Виктория Лопырева, Михаил Грушевский с женой и другие друзья семьи.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Психолог Евгения Береза, Полина Диброва и Наталья Подольская

Фото: Личный Instagram @janebereza

Освежал гостей — фонтан с шампанским, организованный барменом. А из интересных закусок, напоминающих о берегах Греции, была кукуруза на гриле с сыром страчателлой и трюфелем.

Полина танцевала с подругами под зажигательные хиты и смеялись шуткам ведущего мероприятия, а Дмитрий спокойно общался с гостями. Полтора года назад Дибров пережил инсульт – с тех пор не курит и выпивает умеренно, по важным случаям. Праздник обошелся супругу примерно в 500 тысяч рублей.

Дибровы счастливы в браке уже более 11 лет. Они познакомились на конкурсе красоты, где на тот момент 17-летняя Полина была участницей, а телеведущий – членом жюри. Пара воспитывает троих детей. И на их праздники, родители тоже всегда готовят что-то особенное.

Фото и видео: Instagram, Global Press Look

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