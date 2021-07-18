Живые змеи и 500 тысяч на ветер: Дмитрий Дибров устроил жене незабываемый праздник

Полина танцевала с подругами под зажигательные хиты и смеялись шуткам ведущего мероприятия, а Дмитрий спокойно общался с гостями. Полтора года назад Дибров пережил инсульт – с тех пор не курит и выпивает умеренно, по важным случаям. Праздник обошелся супругу примерно в 500 тысяч рублей.

Дибровы счастливы в браке уже более 11 лет. Они познакомились на конкурсе красоты, где на тот момент 17-летняя Полина была участницей, а телеведущий – членом жюри. Пара воспитывает троих детей. И на их праздники, родители тоже всегда готовят что-то особенное.