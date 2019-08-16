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Для одних худая, для других – толстая: Полина Гагарина опять подверглась нападкам хейтеров

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Полина Гагарина

Фото: Instagram
Но поклонники певицы всеми силами отбивали ее от злых языков.

Полина Гагарина с семьей отдыхает в Греции. Певица делится с поклонниками яркими моментами из путешествия. Логично, что на морском побережье Полина часто фотографируется в купальниках. И изображение стройной фигуры певицы не дает ее подписчикам покоя.

Полина в бикини

Новое фото Гагариной вызвало настоящую войну среди подписчиков. На снимке певица позирует на берегу бассейна в двуцветном купальнике и с повязкой на голове. Одни подписчики принялись писать, что Полина похудела до состояния скелета, а кто-то отметил, что Гагарина худая, но ноги непропорциональные.

«Идеальный живот», «Полина, хватит худеть», «Фигура ее то и фигурой не назовешь . Дистрофия. Худоба должна быть в меру», «Ну что вы говорите, красивая, да , но..это уже анорексия....», - посыпались разномастные комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

А девушке, которая написала: «Ноги толстые», Полина Гагарина ответила: «Ура!». Фанаты Полины поставили бестактную подписчицу на место, отметив, что нужно следить за собой, и что не стоит непривлекательной девушке критиковать других.

А вам нравится, как выглядит Полина?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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