Для одних худая, для других – толстая: Полина Гагарина опять подверглась нападкам хейтеров

«Идеальный живот», «Полина, хватит худеть», «Фигура ее то и фигурой не назовешь . Дистрофия. Худоба должна быть в меру», «Ну что вы говорите, красивая, да , но..это уже анорексия....», - посыпались разномастные комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

А девушке, которая написала: «Ноги толстые», Полина Гагарина ответила: «Ура!». Фанаты Полины поставили бестактную подписчицу на место, отметив, что нужно следить за собой, и что не стоит непривлекательной девушке критиковать других.

А вам нравится, как выглядит Полина?