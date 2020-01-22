«Для меня это всё!» Муж Полины Гагагиной показал семейную идиллию на фото с отдыха
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Полина Гагарина с семьей отдыхает на Мальдивах. Там дети певицы наслаждаются солнцем и океаном, а Полина с мужем Дмитрием Исхаковым — отдыхом и друг другом.
Дмитрий Исхаков поделился с подписчиками теплой семейной фотографией и рассказал, что для него значат его близкие люди.
«Знаете, для меня #семья — это не просто слово. Для меня это ВСЁ! Знаю, что не все также смотрят на этот вопрос. Я раньше тоже был гораздо прохладнее. Но сейчас, для меня нет ничего важнее в жизни. Это не аксиома, и не всем это надо или интересно, но для меня лично здесь и сейчас, нет ничего важнее», — написал фотограф в микроблоге.
«Суперфото! И семья ваша», «Очень все правильно! Обалденное фото», «Бесподобно», «Жаль, что не многие это понимают», «Дмитрий, вы прекрасный хранитель этого вашего всего», «И это правильно. Семья — это все. Это твоя поддержка, тыл, любовь и счастье», — подержали Дмитрия Исхакова подписчики.
Фото: Instagram
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина женаты 5 лет. У них растет 2-летняя общая дочь Мия и 12-летний сын Полины от первого брака. За недолгое время брака фотографа и певицы появляются слухи об их расставании, но супруги с юмором реагируют на подобные сплетни, отмечая, что никто не может разлучить их.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Исхакова
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