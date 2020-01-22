«Для меня это всё!» Муж Полины Гагагиной показал семейную идиллию на фото с отдыха

Дмитрий Исхаков поделился с подписчиками теплой семейной фотографией и рассказал, что для него значат его близкие люди.

«Знаете, для меня #семья — это не просто слово. Для меня это ВСЁ! Знаю, что не все также смотрят на этот вопрос. Я раньше тоже был гораздо прохладнее. Но сейчас, для меня нет ничего важнее в жизни. Это не аксиома, и не всем это надо или интересно, но для меня лично здесь и сейчас, нет ничего важнее», — написал фотограф в микроблоге.