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Павел Табаков объяснил, почему Сергей Женовач не подходил на должность худрука МХТ

В 2018 пост художественного руководителя МХТ имени Чехова занял Сергей Женовач. На эту должность, после смерти Олега Табакова, его назначило Министерство культуры. Многие артисты остались недовольны таким решением. Сын Олега Табакова тоже был уверен, что Сергей Женовач не подходит на должность художественного руководителя МХТ.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В 2011 году Павел поступил в Театральную школу Олега Табакова

Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press

Павел Табаков был не в восторге от нового руководителя театра. При этом, актер всегда признавал высокие профессиональные качества режиссера. «Сергей Васильевич правда прекрасный режиссер, у него есть просто выдающиеся спектакли. Но МХТ при нем не работал на полную мощность. Было выпущено так мало премьер, что постепенно всем стало ясно: для главного драматического театра страны это недопустимо», — комментирует Павел.

Некоторые актеры не смогли смирится с назначением и покидали театр. По итогу, в октябре 2021 года, Женовач лишился своей должности. Вакантное место художественного руководителя МХТ занял Константин Хабенский. Его кандидатура устроила как артистов, так и чиновников. Павел Табаков также остался доволен назначением нового худрука.

Сейчас представитель династии Табаковых вовсю работает в театре и снимается в кино. Все это, Павел мастерски совмещает с учебой на продюсерском факультете ГИТИСа. «Если актеры — это сердце театра, то сейчас я хочу разобраться, как работают его почки, легкие и печень», — говорит сын Табакова. Разумеется, учеба отнимает у звезды немало сил, но он продолжает уверенно идти к своей цели. Во всех начинаниях Павла поддерживает мама. Марина Зудина всегда рада помочь сыну профессиональным советом.

Фото и видео: АГН Москва/ Global Look press, Екатерина Цветкова/Global Look Press, Генриэта Перун/Global Look Press, Комсомольская Правда/Global Look Press

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