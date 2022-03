Павел Табаков объяснил, почему Сергей Женовач не подходил на должность худрука МХТ

Некоторые актеры не смогли смирится с назначением и покидали театр. По итогу, в октябре 2021 года, Женовач лишился своей должности. Вакантное место художественного руководителя МХТ занял Константин Хабенский. Его кандидатура устроила как артистов, так и чиновников. Павел Табаков также остался доволен назначением нового худрука.

Сейчас представитель династии Табаковых вовсю работает в театре и снимается в кино. Все это, Павел мастерски совмещает с учебой на продюсерском факультете ГИТИСа. «Если актеры — это сердце театра, то сейчас я хочу разобраться, как работают его почки, легкие и печень», — говорит сын Табакова. Разумеется, учеба отнимает у звезды немало сил, но он продолжает уверенно идти к своей цели. Во всех начинаниях Павла поддерживает мама. Марина Зудина всегда рада помочь сыну профессиональным советом.

