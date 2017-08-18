Известный фигурист отпустил бороду и показал новые фотографии с отдыха

Светлые волосы и отсутствие растительности на лице всегда были визитной карточкой образа олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Поэтому новые фотографии, появившиеся в блоге спортсмена, очень удивили поклонников знаменитости. Евгений находится на отдыхе с семьей и позволил себе отрастить бороду. Один из снимков сделан возле Папского дворца — главной достопримечательности Авиньона, однако новый имидж спортсмена привлек большее внимание фолловеров, нежели шедевр архитектуры.

«Женя,для чего тебе эта борода? Без неё ты просто милашка», «Без растительности на лице-лучше! Ваша неземная жена не должна испытывать трения по своему прекрасному личику!», «Вас что, из тюрьмы выпустили... ????», «😊 👌 борода...», «Человек с бородой это что обязательно из тюрьмы? Человек меняе себе образ по моему это всегда здорово!!!!!», «Нееет! Не надо бороду! ;-)», «Да уж красавец, бородка тебя не красит».