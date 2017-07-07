Новое фото Светланы Бондарчук в купальнике взбудоражило поклонников

Светлана Бондарчук может дать фору любой молодой девушке, ведь в свои 48 лет она находится в отличной физической форме. И, стоит отметить, звезда этим очень гордится. На ее странице в Instagram то и дело появляются фото, где Светлана демонстрирует шикарные формы.