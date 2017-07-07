Мини-бикини и соблазнительная поза: 48-летняя Светлана Бондарчук похвасталась роскошной фигурой
Новое фото Светланы Бондарчук в купальнике взбудоражило поклонников
Светлана Бондарчук может дать фору любой молодой девушке, ведь в свои 48 лет она находится в отличной физической форме. И, стоит отметить, звезда этим очень гордится. На ее странице в Instagram то и дело появляются фото, где Светлана демонстрирует шикарные формы.
Так, сегодня Бондарчук опубликовала новый снимок. Главный редактор журнала Hello! лежа в соблазнительной позе во всей красе показала длинные ноги и стройную фигуру в мини-бикини. В комментариях к фото тут же появилась масса комментариев, а поклонники осыпали звезду комплиментами: «Красавица», «Просто Королева», «Просто,изящно», «Как мне нравится когда животик не втягивают!!! Браво!».
А вам нравится фигура Светланы Бондарчук?
Фото: instagram.com, globallookpress.com