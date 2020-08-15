Длинноногая Инна Маликова показала, как правильно подчеркнуть свои достоинства на фото

Инна Маликова - счастливая обладательница великолепной фигуры. Певица следит за питанием и занимается спортом для того, чтобы сберечь этот подарок природы. А еще - знает, как правильно подчеркнуть свои достоинства на фотосессии.

На очередной фотосессии Инна надела сияющее платье - очень короткое снизу и закрытое сверху. Так она максимально обнажила ноги, не сделав образ вульгарным. Обувь артистка выбрала с небольшой скрытой платформой - в повседневной жизни модницы такое уже не носят. В целом наряд выдержан в близких к тону кожи цветах - это тоже действует на руку и вытягивает силуэт. При этом фотограф снимал свою модель с нижней точки.