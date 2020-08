Длинноногая Инна Маликова показала, как правильно подчеркнуть свои достоинства на фото

View this post on Instagram

Нам всем стоит найти время и понаблюдать за жизнью, чтобы понять: всё в ней взаимосвязано. Бумеранг всегда делает круг и возвращается. Тот же эффект проявляется в поступках, мыслях и эмоциях. Желая негатива кому-то, в итоге получаете его обратно себе. Это железное правило: к вам приходит всё то, что отдаёте. Хорошее и плохое. Изменяя себя, мы меняем мир.🙌 Всем добра! ❤️ Фото @vika_kam