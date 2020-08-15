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Длинноногая Инна Маликова показала, как правильно подчеркнуть свои достоинства на фото

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Инна Маликова

Фото: Instagram Инны Маликовой

43-летняя певица Инна Маликова поучаствовала в стильной фотосессии.

Инна Маликова - счастливая обладательница великолепной фигуры. Певица следит за питанием и занимается спортом для того, чтобы сберечь этот подарок природы. А еще - знает, как правильно подчеркнуть свои достоинства на фотосессии.

На очередной фотосессии Инна надела сияющее платье - очень короткое снизу и закрытое сверху. Так она максимально обнажила ноги, не сделав образ вульгарным. Обувь артистка выбрала с небольшой скрытой платформой - в повседневной жизни модницы такое уже не носят. В целом наряд выдержан в близких к тону кожи цветах - это тоже действует на руку и вытягивает силуэт. При этом фотограф снимал свою модель с нижней точки.

«Девушка необыкновенной красоты», «Звездочка наша», «Вам очень идут такие блестящие платишки», «Вы как статуэточка красивая», «И ноги хорошие, и сама тоже внешне тоже», «Стильная и женственная», «Как всегда - красивая женщина в красивом платье! И мысли красивые», «Инна! Ну как можно быть такой красивой», - обсуждают поучившийся снимок восхищенные подписчики.

Фото и видео: Instagram/@innamalikova

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