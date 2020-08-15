Длинноногая Инна Маликова показала, как правильно подчеркнуть свои достоинства на фото
Фото: Instagram Инны Маликовой
Инна Маликова - счастливая обладательница великолепной фигуры. Певица следит за питанием и занимается спортом для того, чтобы сберечь этот подарок природы. А еще - знает, как правильно подчеркнуть свои достоинства на фотосессии.
На очередной фотосессии Инна надела сияющее платье - очень короткое снизу и закрытое сверху. Так она максимально обнажила ноги, не сделав образ вульгарным. Обувь артистка выбрала с небольшой скрытой платформой - в повседневной жизни модницы такое уже не носят. В целом наряд выдержан в близких к тону кожи цветах - это тоже действует на руку и вытягивает силуэт. При этом фотограф снимал свою модель с нижней точки.
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Нам всем стоит найти время и понаблюдать за жизнью, чтобы понять: всё в ней взаимосвязано. Бумеранг всегда делает круг и возвращается. Тот же эффект проявляется в поступках, мыслях и эмоциях. Желая негатива кому-то, в итоге получаете его обратно себе. Это железное правило: к вам приходит всё то, что отдаёте. Хорошее и плохое. Изменяя себя, мы меняем мир.🙌 Всем добра! ❤️ Фото @vika_kam
«Девушка необыкновенной красоты», «Звездочка наша», «Вам очень идут такие блестящие платишки», «Вы как статуэточка красивая», «И ноги хорошие, и сама тоже внешне тоже», «Стильная и женственная», «Как всегда - красивая женщина в красивом платье! И мысли красивые», «Инна! Ну как можно быть такой красивой», - обсуждают поучившийся снимок восхищенные подписчики.
Фото и видео: Instagram/@innamalikova
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