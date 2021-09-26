Валерия показала общую с Пригожиным квартиру — почему дизайнеры не оценили

«Сказать, что квартира является эталоном стиля, значит сильно покривить душой. Для стиля арт-деко, который читается в декоре пола и отделке потолка, слишком много цвета, не свойственного данному стилю. На мой взгляд, лишним является рисунок на стенах и колоннах, выполненный из мрамора. Он повторяет рисунок пола, чем нивелирует доминантность основного акцент», — рассказала дизайнер Ольга Ким.

Другой известный декоратор интерьеров Алена Санаева отметила, что все показанное на видео устарело много лет назад. «Видно, что ремонт сделан давно — тренды 15-летней давности. Интерьер эпатажный и старомодный одновременно», — оценила дизайнер, сообщает PopcornNews.

По словам профессионалов, несмотря на не актуальный интерьер, стоимость такой отделки стоит очень дорого — минимум 100 тысяч рублей за квадратный метр.