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Валерия показала общую с Пригожиным квартиру — почему дизайнеры не оценили

Подписчикам 53-летней певицы удалось заглянуть в их с супругом апартаменты благодаря видео, которое Валерия опубликовала пару дней назад на своей странице в Instagram. Интерьер дома пришелся по вкусу далеко не всем поклонникам артистки. Многие зрители были в недоумении от безвкусно обустроенной столичной квартиры. Профессиональные дизайнеры интерьеров прокомментировали увиденное.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия и Иосиф Пригожин

Фото: @valeriya/Instagram

В ролике, опубликованном певицей, мы видим продюсера Иосифа Пригожина, который пылесосит пол. Помимо этого в кадр попадают некоторые элементы декора и мебель.

Иосиф Пригожин пылесосит в доме

«Сказать, что квартира является эталоном стиля, значит сильно покривить душой. Для стиля арт-деко, который читается в декоре пола и отделке потолка, слишком много цвета, не свойственного данному стилю. На мой взгляд, лишним является рисунок на стенах и колоннах, выполненный из мрамора. Он повторяет рисунок пола, чем нивелирует доминантность основного акцент», — рассказала дизайнер Ольга Ким.

Другой известный декоратор интерьеров Алена Санаева отметила, что все показанное на видео устарело много лет назад. «Видно, что ремонт сделан давно — тренды 15-летней давности. Интерьер эпатажный и старомодный одновременно», — оценила дизайнер, сообщает PopcornNews.

По словам профессионалов, несмотря на не актуальный интерьер, стоимость такой отделки стоит очень дорого — минимум 100 тысяч рублей за квадратный метр.

Фото и видео: Instagram