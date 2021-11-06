Дизайнер платьев для Николь Кидман и Амаль Клуни скончалась в возрасте 28 лет

Верными поклонниками 16Arlington были подруга дизайнера, актриса Лена Данэм, а также Леди Гага, Дженнифер Лопес и другие. Билли Айлиш появилась в изделиях от бренда в своей дебютной съемке для журнала Vogue. А Амаль Клуни прошлась на красной дорожке в роскошном белом платье в пол с перьями на Лондонском кинофестивале в октябре.

Друзья и поклонники творчества художницы, которую все ласково называли Кикки, не могут поверить в случившееся. Близкая подруга и звезда сериала «Девочки» Лена Данэм написала прощальное письмо дизайнеру, опубликованное журналом Vogue. «Благодаря ее смеху глупые вещи казались важными, грустные — смешными, а все вокруг — идеальным. А ее красота, о которой так легко говорить, меркла по сравнению с тем, как прекрасно она заставляла чувствовать себя других женщин. Не только женщин, для которых она разрабатывала дизайн, но и женщин, которых она встречала в течение дня — всех, от официантки, ассистента дизайнера до матери невесты. Кикка жила для того, чтобы помочь другим женщинам осознать свою красоту, и это качество было присуще ей самой».

По сообщениям семьи и представителей Федерики Кавенати, она ушла из жизни после непродолжительной болезни.