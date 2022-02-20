Дизайнер назвала интерьер замка Пугачевой и Галкина безвкусицей

Максим Галкин часто публикует фото и видео с женой и детьми на своей странице в Instagram. На снимках мелькают не только члены семьи, но и детали домашнего интерьера. Дизайнеру удалось заметить, насколько комната сына Аллы и Максима Гарри отличается от всего убранства дома. Детская выполнена в современном стиле, что абсолютно противоречит концепции замка.

Оксана отметила, что интерьер и элементы декора могут отличаться по стилистике, но должны гармонировать. В подобном случае для комнаты мальчика можно было бы подобрать более подходящий фон и тематику.

Несмотря на отрицательную оценку, некоторые части интерьера дизайнеру пришлись по душе. «Понравились яркие красные двери. Очень смело! Правда, непонятно для чего? Интерьер должен прослеживаться, быть связан с другими элементами или цветами», — отметила Рейская в интервью Day.ru.

Оксана также оценила зеркальный лифт, который находится в замке, чтобы хозяева не утомляли себя и прислугу хождением по ступеням. Он добавил пространству воздушности и легкости.