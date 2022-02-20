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Дизайнер назвала интерьер замка Пугачевой и Галкина безвкусицей

72-летняя Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин вместе с двумя детьми проживают в роскошном замке в Подмосковье. Поместье знаменитостей знают в округе, и его внешнее убранство действительно впечатляет. Но, по мнению дизайнера, во внутреннем помещении есть над чем работать, ведь там царит дух Средневековья и безвкусицы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин и Алла Пугачева

Фото: @maxgalkinru/Instagram

Резиденция Пугачевой и Галкина очень похожа на традиционный средневековый замок, который мы привыкли видеть в фильмах и книгах. Изобилие золота и древних элементов выглядят немного странно в 2022 году.

Заметно, что на интерьер потрачено много денег, и его даже хочется назвать роскошным. Но, по мнению дизайнера Оксаны Рейской, нотки безвкусицы все-таки присутствуют.

Алла Пугачева с детьми в своем замке

Алла Пугачева с детьми в своем замке

Фото: @maxgalkinru/Instagram

Максим Галкин часто публикует фото и видео с женой и детьми на своей странице в Instagram. На снимках мелькают не только члены семьи, но и детали домашнего интерьера. Дизайнеру удалось заметить, насколько комната сына Аллы и Максима Гарри отличается от всего убранства дома. Детская выполнена в современном стиле, что абсолютно противоречит концепции замка.

Оксана отметила, что интерьер и элементы декора могут отличаться по стилистике, но должны гармонировать. В подобном случае для комнаты мальчика можно было бы подобрать более подходящий фон и тематику.

Несмотря на отрицательную оценку, некоторые части интерьера дизайнеру пришлись по душе. «Понравились яркие красные двери. Очень смело! Правда, непонятно для чего? Интерьер должен прослеживаться, быть связан с другими элементами или цветами», — отметила Рейская в интервью Day.ru.

Оксана также оценила зеркальный лифт, который находится в замке, чтобы хозяева не утомляли себя и прислугу хождением по ступеням. Он добавил пространству воздушности и легкости.

Фото: Instagram

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