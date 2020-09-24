Дизайнер Надежда Славина стала волонтером и помогает находить людей после пропажи дочери
Фото: instagram.com/nfashion.ru
Школьница ушла в неизвестном направлении 21 сентября, написав прощальную записку. На последнем видео с камер наблюдения школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке, Диана Жулина машет рукой встречающему ее мальчику и уверенным шагом идет к нему. Поле этого она исчезла, волонтеры искали пропавшую на протяжении двух дней. Телефон Дианы и ее прощальную записку родителям передал одноклассник. Уже в понедельник волонтеры «Лиза Алерт» и неравнодушные начали размещать объявления о пропаже школьницы.
Фото: instagram.com/nfashion.ru
Найти ребенка удалось в среду. О радостной новости сообщила сама Славина, информацию подтвердили следователи. По словам матери ребенка, Диану повезли к психологу.
«Мы с семьей сделаем выводы и никогда не повторим ошибок! Отдельное спасибо волонтерам! Теперь я тоже волонтер, и я тоже буду искать пропавших людей вместе с ними! Я не знала о такой мощной организации как «Лиза Алерт» до этого. А сегодня вы нашли мне мою дочку», - написала дизайнер в своем аккаунте.
Славина считает, что ее семье и ей самой предстоит большая работа. «Я первая кто должен очнуться и провести глубокую работу над своей личностью. Но это и урок для всех родителей! Я не одна такая, у кого ребенок ревнует, ребенок-подросток, ребенок что-то задумал», - написала она.
Фото: Instagram/ @nfashion.ru
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