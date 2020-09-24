Дизайнер Надежда Славина стала волонтером и помогает находить людей после пропажи дочери

Найти ребенка удалось в среду. О радостной новости сообщила сама Славина, информацию подтвердили следователи. По словам матери ребенка, Диану повезли к психологу.

«Мы с семьей сделаем выводы и никогда не повторим ошибок! Отдельное спасибо волонтерам! Теперь я тоже волонтер, и я тоже буду искать пропавших людей вместе с ними! Я не знала о такой мощной организации как «Лиза Алерт» до этого. А сегодня вы нашли мне мою дочку», - написала дизайнер в своем аккаунте.

Славина считает, что ее семье и ей самой предстоит большая работа. «Я первая кто должен очнуться и провести глубокую работу над своей личностью. Но это и урок для всех родителей! Я не одна такая, у кого ребенок ревнует, ребенок-подросток, ребенок что-то задумал», - написала она.