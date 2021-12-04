Директор Ротару рассказал, почему у нее дрожат руки во время выступлений

Все же у певицы дрожат руки во время выступлений, но, как отмечает Лавров, дело в волнении и возрасте. Ротару на протяжении всей карьеры переживает перед каждым концертом и старается быть максимально искренней перед своими зрителями.

«Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16, а 74 года. Годы идут… А тремор у Ротару всегда был. От волнения. Несмотря на свой статус и многолетнюю карьеру, она перед каждым выступлением переживает. Плюс давление скачет после перелетов. Что вы хотите, она немолода…» — добавил Сергей.

Сейчас певица стала появляться на публике значительно реже и баснословные гонорары ее уже не интересуют. «Она, честно говоря, уже с трудом соглашается на выступления, деньгами ее сложно заинтересовать, у нее все есть». Поэтому, если София Михайловна решила порадовать зрителей своим выступлением, значит, для нее это действительно важно.