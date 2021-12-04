Директор Ротару рассказал, почему у нее дрожат руки во время выступлений
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sofiarotaru.official/Instagram
Сергей отметил, что артистка не имеет серьезных проблем со здоровьем и регулярно наблюдается у лучших врачей.
«Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии. Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях», — рассказал Сергей в интервью KP.RU.
Во время лечения в отделении неврологии в больнице имени Юдина у нее была отдельная палата в VIP-корпусе, в которую никто не имел доступа, кроме медицинского персонала.
Все же у певицы дрожат руки во время выступлений, но, как отмечает Лавров, дело в волнении и возрасте. Ротару на протяжении всей карьеры переживает перед каждым концертом и старается быть максимально искренней перед своими зрителями.
«Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16, а 74 года. Годы идут… А тремор у Ротару всегда был. От волнения. Несмотря на свой статус и многолетнюю карьеру, она перед каждым выступлением переживает. Плюс давление скачет после перелетов. Что вы хотите, она немолода…» — добавил Сергей.
Сейчас певица стала появляться на публике значительно реже и баснословные гонорары ее уже не интересуют. «Она, честно говоря, уже с трудом соглашается на выступления, деньгами ее сложно заинтересовать, у нее все есть». Поэтому, если София Михайловна решила порадовать зрителей своим выступлением, значит, для нее это действительно важно.
Фото и видео: Instagram