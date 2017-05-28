Владимир Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком

Два месяца назад директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балеты Владимир Кехман стал отцом в четвертый раз. Из-за этого, как сообщила депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус, он взял отпуск по уходу за ребенком на три года.

«Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года», — написала Пинус на своей странице в Facebook.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности Кехмана назначили его замдиректора Снежану Лобарь. Однако в пресс-службе НОВАТ эту информацию не подтвердили, отметив, что Владимир до сих пор является главой театра.

«Кехман остается генеральным директором НОВАТа в настоящий момент. Мы с ним каждый день созваниваемся, ведем активную переписку. То, что на время отсутствия директора на рабочем месте вместо его назначается исполняющий обязанности, — вполне естественно и логично», — заявил замдиректора НОВАТа по связям с общественностью Виктор Титов.

Фото: instagram.com, eastnews.ru, globallookpress.com