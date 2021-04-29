Директор Муцениеце заявила, что Карпович натравила на нее и Агату хейтеров

Мариам Андреевская, директор актрисы Агаты Муцениеце, пожаловалась на травлю в Сети в ее сторону и в сторону Агаты. По мнению Мариам, это происходит со стороны друзей Мирославы Карпович, к которой ушел муж Агаты, Павел Прилучный. Об этом Мариам пишет в своем блоге, отмечая, что достается даже маленьким детям Агаты от Прилучного, и выложила скрины.

«Тут лишь песчинка того мерзкого хейта, который устраивают эти люди. У меня вопрос: ребят, вы там здоровы? Все скрины записаны, все передачи этого Антона вообще с юристами стоит проверить. Я, конечно, не знаю, может, спрошу своих коллег, звезд, это вообще нормально? Я больше не позволю это терпеть! Устроенный открытый буллинг и хейт — это моральное насилие», — пишет Мариам, упоминая некоего Антона, приятеля Мирославы Карпович.