Директор МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Представитель 38-летней Марины Максимовой (настоящее имя МакSим) Маргарита Соколова подтвердила, что певице стало лучше. Однако, доктора клиники, в которой лежит МакSим не делают поспешные выводы и не прогнозируют улучшения или ухудшения ее состояния. Певица продолжает находится в коме и вывести ее пока не удается.

«Дорогие друзья, все ваши молитвы и добрые пожелания в адрес МакSим были очень нужны и важны. Врачи дальнейших прогнозов пока не дают, но то, что наметилась положительная динамика — это радость. Будьте здоровы, берегите себя и близких», – сообщила Маргарита.