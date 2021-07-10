Директор МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Представитель 38-летней Марины Максимовой (настоящее имя МакSим) Маргарита Соколова подтвердила, что певице стало лучше. Однако, доктора клиники, в которой лежит МакSим не делают поспешные выводы и не прогнозируют улучшения или ухудшения ее состояния. Певица продолжает находится в коме и вывести ее пока не удается.
«Дорогие друзья, все ваши молитвы и добрые пожелания в адрес МакSим были очень нужны и важны. Врачи дальнейших прогнозов пока не дают, но то, что наметилась положительная динамика — это радость. Будьте здоровы, берегите себя и близких», – сообщила Маргарита.
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Фото: Global Look Press
Певица несколько недель находится в медикаментозном сне.
Вчера, доктора больницы, в которой находится звезда, попытались отключить певицу от аппарата ЭКМО, но дышать самоятостельно она не смогла, поэтому было решено подключить ее снова. МакSим находится в состоянии сопора.
Напомним, что певица почувствовала себя плохо во время выступления 15 июня. Марину госпитализировали с пневмонией, тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Позднее артистке стало хуже и врачи приняли решение ввести ее в кому.
Фото и видео: Global Look Press
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