Директор МакSим откровенно рассказала о своей болезни: «Кожа слезала, как бумага»

Маргарита опубликовала в личном блоге сообщение, в котором откровенно рассказала, какие испытания ей пришлось перенести. Но она отметила. что настроена на позитив, что теперь будут только хорошие новости.

«Коротко о коварной болезни и о благодарности всему человечеству! Дорогие мои, любимые, помощники и молитвенники! Все наши друзья, коллеги все добрые и неравнодушные люди! Врачи, больницы номер 52, сестры, санитарки и весь персонал. Мои врачи больницы номер 15. Дорогая моя Маргарита Михайловна, весь персонал, который так терпеливо, последовательно с добрым словом и искренним состраданием ухаживает за больными, рискуя своим здоровьем, а стало быть, и жизнью. Моя благодарность моим девочкам с которыми я лежала в одной палате. Они меня кормили и поили и в санузел водили.

Никогда не забуду как через 8 дней меня девчонки мыли в душе. Я не могла ходить, стоять, сидеть. Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды, нашли где-то новую. Никогда этого не забуду! Первые 8 дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому когда меня мыли кожа слезала как бумага. А я плакала от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на земле», — написала Маргарита.