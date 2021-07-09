Директор МакSим откровенно рассказала о своей болезни: «Кожа слезала, как бумага»
Уже несколько недель поклонники следят за новостями о состоянии здоровья певицы МакSим, борющейся с ковидной пневмонией. В больницу Марина Максимова попала в середине июня, через несколько дней после того, как у нее появились первые признаки заболевания — высокая температура и кашель.
Сначала она занималась самолечением, но, как только состояние здоровья ухудшилось, артистку госпитализировали. Сейчас она находится в медикаментозном сне. Поражение легких большое — 80%.
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Фото: www.instagram.com/sokllovamargarita
Практически одновременно с артисткой на больничной койке оказалась ее директор Маргарита Соколова. Но ее состояние уже не вызывает опасений.
Маргарита опубликовала в личном блоге сообщение, в котором откровенно рассказала, какие испытания ей пришлось перенести. Но она отметила. что настроена на позитив, что теперь будут только хорошие новости.
«Коротко о коварной болезни и о благодарности всему человечеству! Дорогие мои, любимые, помощники и молитвенники! Все наши друзья, коллеги все добрые и неравнодушные люди! Врачи, больницы номер 52, сестры, санитарки и весь персонал. Мои врачи больницы номер 15. Дорогая моя Маргарита Михайловна, весь персонал, который так терпеливо, последовательно с добрым словом и искренним состраданием ухаживает за больными, рискуя своим здоровьем, а стало быть, и жизнью. Моя благодарность моим девочкам с которыми я лежала в одной палате. Они меня кормили и поили и в санузел водили.
Никогда не забуду как через 8 дней меня девчонки мыли в душе. Я не могла ходить, стоять, сидеть. Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды, нашли где-то новую. Никогда этого не забуду! Первые 8 дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому когда меня мыли кожа слезала как бумага. А я плакала от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на земле», — написала Маргарита.
Директор МакSим рассказала, как начиналась ее болезнь. Через три дня после первых симптомов она потеряла сознание, очнувшись, еле доползла до комнаты сына. Скорая приехала быстро и забрала ее в Филатовскую больницу.
В больнице Маргарите сделали один укол, который смог остановить воспаление легких. Препарат — разработка российских ученых. Через несколько дней, после того, как мозг начал проясняться, Соколова написала отказ от лечения, чтобы ее отпустили домой. И там уже началась борьба за восстановление.
Маргарита Соколова поблагодарила семью и новосибирских врачей, которые с ней постоянно на связи.
«Наши люди — они особенные! Спасибо за поддержку и участие! Ждите хороших новостей, они не за горами!» — завершила она свою речь.
Фото и видео: Instagram
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