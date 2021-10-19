Директор Большого театра Владимир Урин попал в больницу — что произошло

Владимира Урина увезли в больницу на скорой из его квартиры на Петровско-Разумовской аллее в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В больнице директору Большого театра сделали коронарографию, по результатам которой установили ишемическую болезнь сердца, а также стеноз сосудов.