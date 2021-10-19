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Директор Большого театра Владимир Урин попал в больницу — что произошло

74-летний Владимир Урин был экстренно госпитализирован вечером 16 октября. Прибывшие на место медики срочно увезли его в больницу, где диагностировали проблемы с сердцем.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Директор Большого театра Владимир Урин

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Владимира Урина увезли в больницу на скорой из его квартиры на Петровско-Разумовской аллее в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В больнице директору Большого театра сделали коронарографию, по результатам которой установили ишемическую болезнь сердца, а также стеноз сосудов.

В московской больнице ему провели стентирование, по результатам которой отправили в реанимацию. Его состояние врачи оценивают как тяжелое — у него нестабильная стенокардия и атеросклероз аорты коронарных сосудов. На данный момент Владимир Урин находится в медицинском учреждении под присмотром врачей и продолжает лечение.

Владимир Урин руководит Большим театром с 9 июля 2013 года и является заслуженным деятелем искусств России, советским и российским театроведом, режиссером и педагогом.

Фото: Global Look press