Дине Саевой предстоит серьезная операция — звезда TikTok снова отправилась на лечение

Дина Саева рассказала своим подписчикам о серьезных проблемах со здоровьем. Ранее звезда TikTok оказалась в санатории не лечении — ее хейтеры не преминули отметить, что девушка отправилась в рехаб, хотя близкие Дины это опровергли.

О том, как она лечилась, Саева рассказала в своем микроблоге.

«Ложиться в 5-6 утра. Спать по 2-3 часа в сутки. При заболевании не лечиться. Часто переживать и нервничать. Чувствовать себя слабо, при этом не слушать организм. Использовать свой желудок как помойку. Думать, что все пройдет само. "Могу, умею, практикую" + будет операция достаточно тяжелая для моего возраста (она не от симптомов предыдущего сториз)», — говорит Дина.

Также Саева добавила, что в ближайшее время ложится на лечение в больницу.

Ранее Дину жестко осудили за слишком откровенные фотографии, а также провокационные посты. Саева предупредила своих подписчиков, что ей начали угрожать.

Причиной недовольства со стороны многих пользователей Сети стало провокационное поведение девушки.