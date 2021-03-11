Дине Саевой предстоит серьезная операция — звезда TikTok снова отправилась на лечение
Фото: Instagram
Дина Саева рассказала своим подписчикам о серьезных проблемах со здоровьем. Ранее звезда TikTok оказалась в санатории не лечении — ее хейтеры не преминули отметить, что девушка отправилась в рехаб, хотя близкие Дины это опровергли.
О том, как она лечилась, Саева рассказала в своем микроблоге.
«Ложиться в 5-6 утра. Спать по 2-3 часа в сутки. При заболевании не лечиться. Часто переживать и нервничать. Чувствовать себя слабо, при этом не слушать организм. Использовать свой желудок как помойку. Думать, что все пройдет само. "Могу, умею, практикую" + будет операция достаточно тяжелая для моего возраста (она не от симптомов предыдущего сториз)», — говорит Дина.
Также Саева добавила, что в ближайшее время ложится на лечение в больницу.
Ранее Дину жестко осудили за слишком откровенные фотографии, а также провокационные посты. Саева предупредила своих подписчиков, что ей начали угрожать.
Причиной недовольства со стороны многих пользователей Сети стало провокационное поведение девушки.
Фото и видео: Instagram Дины Саевой
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