Динамичные ритмы, смелые движения: молодая красавица-жена Владимира Кузьмина «зажгла» под его хит

Несколько месяцев назад стало известно, что 65-летний Владимир Кузьмин вернулся к своей бывшей жене Екатерине, которая моложе него на 27 лет. Рок-музыкант вновь женился на молодой красавице, и они даже обвенчались.

С тех пор в микроблоге рок-музыканта фото и видео с молодой супругой стали появляться регулярно. Поклонники отмечают, что Кузьмин похорошел рядом с Катей и выглядит счастливым. В очередной раз фанаты Владимира убедились в этом после того, как он опубликовал видео из студии, в котором его красавица жена зажигательно танцует под хит супруга.