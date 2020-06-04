Динамичные ритмы, смелые движения: молодая красавица-жена Владимира Кузьмина «зажгла» под его хит
Фото: Instagram
Несколько месяцев назад стало известно, что 65-летний Владимир Кузьмин вернулся к своей бывшей жене Екатерине, которая моложе него на 27 лет. Рок-музыкант вновь женился на молодой красавице, и они даже обвенчались.
С тех пор в микроблоге рок-музыканта фото и видео с молодой супругой стали появляться регулярно. Поклонники отмечают, что Кузьмин похорошел рядом с Катей и выглядит счастливым. В очередной раз фанаты Владимира убедились в этом после того, как он опубликовал видео из студии, в котором его красавица жена зажигательно танцует под хит супруга.
«Вы клевые такие вместе! Прям гармоничные ироничные ребята! Обожаю ваши песни», «Юный барабанщик», «Это шедеврально! Слушать и смотреть можно бесконечно!», «Ваша супруга очень красивая, пластичная, может пора уже начать петь дуэтом?», «Как приятно смотреть на вас, на семью веселую, заряжающую нас зрителей оптимизмом, и здоровой энергией! Браво!», «Катя, а вы танцы не преподаете? Очень здорово танцуете», — посыпались комментарии под видео.
Напомним, Владимир Кузьмин и Екатерина прожили 17 лет в браке, после чего музыкант подал на развод и ушел к молодой любовнице. Но через год понял, что ему нет жизни без Екатерины, и вернулся к ней. Позже супруга Кузьмина говорила, что их воссоединение — это был лишь вопрос времени.
Фото и видео: Instagram
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