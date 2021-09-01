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Дина Саева встречается с братом Элджея — пару заметили вместе на свадьбе Моргенштерна

Слухи о романе пары появились некоторое время назад благодаря внимательным подписчикам. Девушка часто оставляла любимому таинственные нежные послания в своем блоге, и ее поклонники решили, что они обращены именно к Даниилу.
Дина Саева встречается с братом Элджея — пару заметили вместе на свадьбе Моргенштерна

Дина Саева встречается с братом Элджея и известным блогером Даниилом Узенюком. Это выяснили корреспонденты издания Super.ru, которые заметили пару после свадьбы рэпера Моргенштерна. Они обошлись без масок и обычных маскировок.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Даниил Узенюк

Фото: @danilallj

А вот подписчики Дины подозревали это и ранее — многие обратили внимание на таинственные послания девушки в Instagram. Кроме того, она публиковала романтичные фото с молодым человеком, лицо которого было скрыто.

Стоит отметить, что Даниил — не только брат музыканта, но и довольно популярный Instagram-блогер со своими поклонниками.

На свадьбе Моргенштерна вместе с Диной время проводила и Настя Ивлеева, уже бывшая супруга Элджея. На торжественное событие блогер пришла в неожиданном траурном одеянии — во всем черном, скрыв лицо ажурной вуалью.

Демонстрируя свой наряд Дине Саевой, Ивлеева с грустью показала на свой безымянный палец, намекая, что ее брак, в отличие от отношений Моргенштерна, сохранить не удалось.

Фото: Instagram Дины Саевой и Даниила Устенюка

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