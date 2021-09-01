Дина Саева встречается с братом Элджея — пару заметили вместе на свадьбе Моргенштерна

А вот подписчики Дины подозревали это и ранее — многие обратили внимание на таинственные послания девушки в Instagram. Кроме того, она публиковала романтичные фото с молодым человеком, лицо которого было скрыто.

Стоит отметить, что Даниил — не только брат музыканта, но и довольно популярный Instagram-блогер со своими поклонниками.