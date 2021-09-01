Дина Саева встречается с братом Элджея — пару заметили вместе на свадьбе Моргенштерна
Дина Саева встречается с братом Элджея и известным блогером Даниилом Узенюком. Это выяснили корреспонденты издания Super.ru, которые заметили пару после свадьбы рэпера Моргенштерна. Они обошлись без масок и обычных маскировок.
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Фото: @danilallj
А вот подписчики Дины подозревали это и ранее — многие обратили внимание на таинственные послания девушки в Instagram. Кроме того, она публиковала романтичные фото с молодым человеком, лицо которого было скрыто.
Стоит отметить, что Даниил — не только брат музыканта, но и довольно популярный Instagram-блогер со своими поклонниками.
На свадьбе Моргенштерна вместе с Диной время проводила и Настя Ивлеева, уже бывшая супруга Элджея. На торжественное событие блогер пришла в неожиданном траурном одеянии — во всем черном, скрыв лицо ажурной вуалью.
Демонстрируя свой наряд Дине Саевой, Ивлеева с грустью показала на свой безымянный палец, намекая, что ее брак, в отличие от отношений Моргенштерна, сохранить не удалось.
Фото: Instagram Дины Саевой и Даниила Устенюка
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