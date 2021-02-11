Дина Саева рассказала об угрозах: «Если со мной что-то случится, я вас люблю»

Известная тиктокерша Дина Саева предупредила своих подписчиков, что ей начали угрожать и напомнила, что всех любит – на случай, если с ней что-то случится.

Причиной недовольства со стороны многих пользователей Сети стало провокационное поведение девушки – она часто публикует довольно откровенные снимки в своем блоге и позволяет себе громкие подписи под публикациями.

Будучи уроженкой Таджикистана, Дина столкнулась с большим неудовольствием граждан этой страны тем образом, который она представляет в Сети. Очень многие осудили ее также за насмешки над религией.

Сама Дина прокомментировала, что никого не задевала и всех уважает.

Ранее агент Дины заявил, что тиктокерша отправилась в стационар, чтобы отдохнуть от социальных сетей. Многие тут же предположили, что она отправилась в рехаб, однако ее подруга опровергла это и заявила, что Саева решила взять паузу именно из-за угроз. Как бы там ни было, но после возвращения посты Саевой стали ещё более провокационными, а угрозы можно увидеть не только в личке, но даже в комментариях.

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