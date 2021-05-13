Дина Саева раскрыла самые тяжелые моменты в своей жизни: «Я не хотела верить»

Дина Саева снова рассказала о тяжелых моментах своей жизни, которые привели ее к нынешнему непростому состоянию. Для этого она записала и опубликовала видео под названием «Коснуться смерти».

Она призналась, что большим ударом для нее стал выкидыш ее мамы, которая пережила его в 2019 году.

«Ко мне прилетела мама и эти три дня с ней были такими счастливыми. Этот момент хотелось поставить на стоп, но все оборвала ужасная новость. На следующий день у мамы случился выкидыш. Какого это осознавать, что ваша долгожданная встреча с малышом не состоится? Какого это осознавать, что моему младшему братику сейчас было бы три года?»

Новая беда случилась всего через неделю после этого – когда ей сообщили о смерти ее отца. Она долго не могла поверить в то, что его нет, и не согласилась отпустить от себя свою младшую сестру.

«Первые два часа я не верила и не хотела верить, но потом начала осознавать, что случилось. Казалось бы, один звонок смог разделить жизнь на до и после. Внутри все сжалось: «Мадина, папа умер». И самое страшное – это выбор. Мне пришлось сделать в этот раз совершенно другой выбор – съемки проекта или похороны отца. Незадолго до этого мне предложили проект, который принесет нам деньги и поможет обеспечить семью. А теперь еще и деньги на похороны для папы. Мама улетела с сестрой и братом в Екатеринбург, чтобы забрать тело отца. А я осталась с младшей сестренкой в Москве. Я преступила к съемкам проекта, а Малика осталась со мной. Я ее не отпустила. Я хотела, чтобы она запомнила папу живым и счастливым, но до сих пор я не могу ответить себе на главный вопрос: «Было ли это решение правильным в тот момент?»», – поделилась она.