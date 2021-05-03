Дина Саева об отказе от охраны, угрозы хейтеров, конфликты с семьей и новую квартиру

Девушка рассказала ведущей о своих покупках – она приобрела квартиру в Москве. Недвижимость обошлась блогерше в 29 миллионов рублей. Собчак позабавило, что Дина мало осведомлена о своих делах – ипотекой и другими вопросами занимался ее директор и мама.

Говорить о политике и своих взглядах Саева отказалась – по ее словам, не потому, что боится, ее об этом попросила мама.

«Я думаю, она боится за меня. Боится не хейтеров, людей», – говорит Дина. Тем не менее, девушка довольно громко демонстрирует свою позицию, общается с оппозионером Алексеем Навальным и отказывается от госрекламы в своих блогах.

С хейтерами вопрос тоже довольно напряженный – Саеву довольно жестко затравили за откровенность в ее блоге, и даже довели до проблем с психикой.

Сама Саева признается, что для нее нет ничего страшного в откровенных съемках – она видит в этом эстетику, и готова не только сниматься топлесс, но и полностью обнаженной.

Дина рассказала о тяжелом детстве – у нее есть проблемы с родственниками из Таджикистана, которые резко осуждают ее и ее мать, обвиняя в том, что она стала проституткой и «легла» под русского парня.

Несмотря на многочисленные угрозы, Саева отказалась от охранника – она призналась, что не любит ходить в сопровождении охраны. В ответ на вопрос Собчак она ответила, что не боится – только надеется, что увечить ее не будут, а сразу убьют. А единственное, чего она боится – то, что ее семья останется без денег.