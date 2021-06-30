Дина Саева боится, что ее могут лишить российского гражданства
У Дины Саевой снова сложности – на этот раз не с нервной системой, а с законодательством.
В сториз Instagram девушка рассказала подписчикам, что не может сосредоточиться на своем блоге, поскольку сейчас у нее есть трудности посерьезнее – ее хотят лишить российского гражданства. С чем это связано, звезда не уточняет.
Суд, на котором будет принято решение, состоится 23 июля.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @senoritasaeva
Сейчас она ищет адвоката и обращается за помощью к друзьям.
У Дины Саевой было немало проблем с хейтерами – девушку сильно осуждали за чересчур откровенный контент. Сама звезда соцсетей родом из Таджикистана, и вся ее семья придерживается мусульманских традиций.
Сама Дина выбрала более светские взгляды и даже призналась, что готова сниматься в откровенных фотосессиях – как топлесс, так и полностью ню, и хейтеров не боится, переживая больше за маму и сестру.
Когда они с семьей приехали в Москву, они жили очень бедно. Спасением стало увлечение Дины социальными сетями. Ее мама поначалу не одобряла это, но потом смирилась – сейчас девушка полностью обеспечивает свою семью.
«У нас была очень сложная жизнь. Раньше я постоянно работала, была поваром и еще на стройке. Сейчас я уже 3 или 4 года вообще не работаю», — призналась мама Дины, дав однажды интервью своей дочери.
В отличие от мамы, более дальние родственники к популярности Дины относятся очень категорично – многие и вовсе перестали с ней общаться.
Фото: Instagram Дины Саевой
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