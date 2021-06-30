Дина Саева боится, что ее могут лишить российского гражданства

Сама Дина выбрала более светские взгляды и даже призналась, что готова сниматься в откровенных фотосессиях – как топлесс, так и полностью ню, и хейтеров не боится, переживая больше за маму и сестру.

Когда они с семьей приехали в Москву, они жили очень бедно. Спасением стало увлечение Дины социальными сетями. Ее мама поначалу не одобряла это, но потом смирилась – сейчас девушка полностью обеспечивает свою семью.

«У нас была очень сложная жизнь. Раньше я постоянно работала, была поваром и еще на стройке. Сейчас я уже 3 или 4 года вообще не работаю», — призналась мама Дины, дав однажды интервью своей дочери.

В отличие от мамы, более дальние родственники к популярности Дины относятся очень категорично – многие и вовсе перестали с ней общаться.