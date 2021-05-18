Дина Немцова развелась с мужем через год после свадьбы

Дина Немцова подтвердила слухи о разводе с мужем, которые появились некоторое время назад. Ее брак со студентом МГУ Димитрием был расторгнут «по веским причинам», которые пара не собирается раскрывать.

Церемония бракосочетания, причем в условиях пандемии коронавируса, состоялась только в июле 2020 года.

«Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из 4 лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу. Если вы увидите в интернете интервью на тему нашего развода — это фейк. Мы не комментируем.

В детстве я представляла развод как трагедию. В фильмах видела уставших печальных женщин в серых кофтах и злых мужчин в запое. В реальности все оказалось лучше», — написала Дина в своем Instagram.

«То, что ранило меня больше всего в этой истории — это то, что я правда хотела как лучше. Я была той самой "дочерью маминой подруги", которая все сделала правильно и была "хорошим примером". Я искренне верила в одну любовь на всю жизнь. И очень страшно обжигаться и разочаровываться, когда ты все делала правильно и надеялась, что это защитит от боли. И самым обидным было слышать от некоторых людей, что "нужно сохранить брак, потому что так надо, потому что так написано, сказано". Теперь мне кажется, что чем более хороший ты человек, тем больше от тебя ожиданий. Возможно, я думаю так, потому что я глубоко расстроена».

Свадьбы Дины, которую освещал Tatler, стала одним из самых ярких событий прошлого года.