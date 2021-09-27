Дина Немцова призналась, что нашла новую любовь спустя четыре месяца после развода
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Фото: @dinanemtsova_
Дина Немцова развелась четыре месяца назад – точные причины расставания супруги сообщать не стали, однако бывший муж девушки предположил, что она просто не была готова к семейной жизни.
После расставания Дина активно занялась бизнесом, однако теперь стало известно, что у нее появился новый мужчина. Как сообщила сама Немцова в своем блоге, она познакомилась с ним на сайте знакомств. При этом, снова замуж девушка пока явно не собирается.
«Неловко, когда в июле 2020 ты против совместной жизни до брака, а в сентябре 2021 ты давно разведена и в отношениях с классным парнем, с которым познакомилась в Tinder.
Неловко, когда в январе 2021 ты мечтаешь скорее родить ребенка, а в сентябре 2021 работаешь над несколькими проектами по маркетингу и потихоньку развиваешь свой бизнес. Мысли о детях и семье откладываешь на будущее», – рассказала она.
Дина добавила, что не хочет больше нравиться всем и делать правильно, предпочитая жить так, как нравится ей, и пообещала скоро рассказать подробнее о своей новой жизни.
«В следующих сериях: о жизни отдельно от родителей, танцах на пилоне, мечтах, которые пугают своими масштабами, телесности, работе с психологом, разочарованиях, внутренней свободе, любви к жизни. И о многом другом».
Все это девушка активно воплощает в жизнь — ранее Дина удивила поклонников видео с тренировок, где она танцует на пилоне. При этом, очень многим подписчикам такое хобби пришлось по душе.
Фото: Instagram