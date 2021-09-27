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Дина Немцова призналась, что нашла новую любовь спустя четыре месяца после развода

Некоторое время назад девушка удивила поклонников тем, что решила развестись со своим супругом – школьным другом, за которого вышла замуж. А в своем новом посте девушка признается, что наконец позволила себе жить так, как сама считает нужным и не ориентироваться на тех, кому она не нравится.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дина Немцова

Фото: @dinanemtsova_

Дина Немцова развелась четыре месяца назад – точные причины расставания супруги сообщать не стали, однако бывший муж девушки предположил, что она просто не была готова к семейной жизни.

После расставания Дина активно занялась бизнесом, однако теперь стало известно, что у нее появился новый мужчина. Как сообщила сама Немцова в своем блоге, она познакомилась с ним на сайте знакомств. При этом, снова замуж девушка пока явно не собирается.

«Неловко, когда в июле 2020 ты против совместной жизни до брака, а в сентябре 2021 ты давно разведена и в отношениях с классным парнем, с которым познакомилась в Tinder.

Неловко, когда в январе 2021 ты мечтаешь скорее родить ребенка, а в сентябре 2021 работаешь над несколькими проектами по маркетингу и потихоньку развиваешь свой бизнес. Мысли о детях и семье откладываешь на будущее», – рассказала она.

Дина добавила, что не хочет больше нравиться всем и делать правильно, предпочитая жить так, как нравится ей, и пообещала скоро рассказать подробнее о своей новой жизни.

«В следующих сериях: о жизни отдельно от родителей, танцах на пилоне, мечтах, которые пугают своими масштабами, телесности, работе с психологом, разочарованиях, внутренней свободе, любви к жизни. И о многом другом».

Все это девушка активно воплощает в жизнь — ранее Дина удивила поклонников видео с тренировок, где она танцует на пилоне. При этом, очень многим подписчикам такое хобби пришлось по душе.

Фото: Instagram