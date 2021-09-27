Дина Немцова призналась, что нашла новую любовь спустя четыре месяца после развода

Дина Немцова развелась четыре месяца назад – точные причины расставания супруги сообщать не стали, однако бывший муж девушки предположил, что она просто не была готова к семейной жизни.

После расставания Дина активно занялась бизнесом, однако теперь стало известно, что у нее появился новый мужчина. Как сообщила сама Немцова в своем блоге, она познакомилась с ним на сайте знакомств. При этом, снова замуж девушка пока явно не собирается.

«Неловко, когда в июле 2020 ты против совместной жизни до брака, а в сентябре 2021 ты давно разведена и в отношениях с классным парнем, с которым познакомилась в Tinder.

Неловко, когда в январе 2021 ты мечтаешь скорее родить ребенка, а в сентябре 2021 работаешь над несколькими проектами по маркетингу и потихоньку развиваешь свой бизнес. Мысли о детях и семье откладываешь на будущее», – рассказала она.