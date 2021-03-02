Дина Немцова обвенчалась в храме со своим избранником

Дина Немцова, дочь политика Бориса Немцова, которая год назад вышла замуж за студента Димитрия Матевосова, обвенчалась с ним в церкви.

Замуж Немцова вышла через три года отношений, церемония бракосочетания молодоженов состоялась 2 августа.

Как рассказала Дина, они давно планировали таинство, хотя сделать это хотели летом, и познакомились со священником. Они решили, что провести венчание должен именно он, и решили не откладывать.

«В младенчестве меня крестили, и мы ходили в церковь семьей, но мной в детстве это воспринималось больше как традиция. В 12 лет я отказалась от веры и позиционировала себя как агностик», — рассказала Дина.

«Потом крестная мама предложила сходить на соборование в православный храм. Не помню, почему я согласилась. Будем считать, что чудом. С Димой мы тогда только начали встречаться, и я позвала его с собой. Так мы впервые пришли в Храм Священномученика Антипы», — вспомнила она.

На торжестве девушка появилась в элегантном закрытом платье с вышивкой в стиле Джульетты.