Дина и Арина Аверины: роковые травмы, которые могут стоить им карьеры

Девушки не скрывают своих проблем со здоровьем, но раньше им удавалось возвращаться в нужную физическую форму и выходить на спортивную площадку. О серьезной травме спины Дины Авериной впервые заговорили в феврале 2020 года, когда после выступления на чемпионате России за кулисы ее сопровождали медики сборной. «Травма спины, очень серьезная. Я ее получила в 2020 году. Когда мы узнали, что Олимпиаду перенесли, мой лечащий врач предложил сделать операцию. Но он меня предупредил, что будет долгое восстановление. Не было гарантии, что я восстановлюсь. Я сказала: "Нет, я буду терпеть"», — делались с журналистами гимнастка. Но сейчас после завершения состязаний в Токио она не исключает обращения к врачу, потому что без лечения девушка постоянно чувствует боль, которая отдает в ногу.