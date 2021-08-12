Дина и Арина Аверины: роковые травмы, которые могут стоить им карьеры
Девушки не скрывают своих проблем со здоровьем, но раньше им удавалось возвращаться в нужную физическую форму и выходить на спортивную площадку. О серьезной травме спины Дины Авериной впервые заговорили в феврале 2020 года, когда после выступления на чемпионате России за кулисы ее сопровождали медики сборной. «Травма спины, очень серьезная. Я ее получила в 2020 году. Когда мы узнали, что Олимпиаду перенесли, мой лечащий врач предложил сделать операцию. Но он меня предупредил, что будет долгое восстановление. Не было гарантии, что я восстановлюсь. Я сказала: "Нет, я буду терпеть"», — делались с журналистами гимнастка. Но сейчас после завершения состязаний в Токио она не исключает обращения к врачу, потому что без лечения девушка постоянно чувствует боль, которая отдает в ногу.
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Фото: Личный аккаунт @arishadina1998
Арина Аверина в июле подвернула ногу. Это произошло за две недели до старта Олимпийских игр, тогда девушке даже пришлось пропустить Кубок вызова, проходивший в Москве. Несколько лет назад у Арины уже была похожая проблема — тогда она выступала с затейпированной ногой. «После турнира буду решать эту проблему и потом стану как новенькая», — пообещала в тот раз журналистам спортсменка. И справилась с задачей.
Фото: Личный аккаунт @arishadina1998
Спортивная журналистка Эмма Гаджиева в интервью телеканалу «Дождь» на днях призналась, что не исключает уход одной или обеих сестер из спорта. И поставила под сомнение их участие в следующей Олимпиаде. Но связала это не с поражением на Олимпиаде-2020, а скорее — с травмами и возрастом. Она отметила, что художественная гимнастика — это молодой вид спорта, а через три года девушкам будет 25 лет. Сейчас обе спортсменки восстанавливаются после тяжелых выступлений и воздерживаются от громких заявлений, хотя Арина и призналась сразу после того, как уступила бронзовую медаль белорусской спортсменке Алине Хараско, что хочет закончить карьеру.
О возможном уходе гимнасток из большого спорта аккуратно сказала и Ирина Винер-Усманова, Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики: «Знаете, я плакала, когда после Сиднея Юлия (Барсукова) сообщила, что будет заканчивать, я просто плакала. Хотя слезы для меня это редкость, что мне порой даже удивительно. Я сильно переживала, что она ушла. Вот Алина (Кабаева) у меня тогда не ушла, а продолжила работать, став олимпийской чемпионкой. Хотела бы, чтобы она дальше продолжала (выступать), но вот так сложилось. Я была бы счастлива, если бы Арина и Дина остались. Это однозначно», — передает ее слова издание Sports.ru.
Фото и видео: Instagram
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