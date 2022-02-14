Звезда «Голоса» Дина Гарипова сообщила о беременности: «В преддверии новых перемен»

30-летняя Дина Гарипова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с округлившимся животом. Это первая беременность девушки. Пол малыша родители пока держат в тайне.

Будущая мама вышла замуж в 2015 году. Ее муж далек от шоу-бизнеса, но поддерживает свою супругу в ее творческих начинаниях. Свадьба планировалась как тихое семейное мероприятие без особой огласки. Пара не хотела афишировать свою роспись, но у дворца бракосочетания молодоженов подловили журналисты. Девушка не любит распространяться о личной жизни, но счастливую новость о своей беременности долго скрывать не смогла.