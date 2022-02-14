Звезда «Голоса» Дина Гарипова сообщила о беременности: «В преддверии новых перемен»
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Фото: instagram/ dinagaripova
30-летняя Дина Гарипова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с округлившимся животом. Это первая беременность девушки. Пол малыша родители пока держат в тайне.
Будущая мама вышла замуж в 2015 году. Ее муж далек от шоу-бизнеса, но поддерживает свою супругу в ее творческих начинаниях. Свадьба планировалась как тихое семейное мероприятие без особой огласки. Пара не хотела афишировать свою роспись, но у дворца бракосочетания молодоженов подловили журналисты. Девушка не любит распространяться о личной жизни, но счастливую новость о своей беременности долго скрывать не смогла.
Поклонники безумно рады за любимую певицу и массово поздравляют ее в комментариях под постом: «Дина, какое счастье», «Поздравляем! Здоровья и счастья», «Чудесные новости», «Какие прекрасные перемены предстоят», «Это так прекрасно».
Напомним, еще в 2016 году фанаты подозревали, что девушка беременна. Слухи появились на фоне того, что певица появилась на публике в свободном платье, скрывающем фигуру. На тот момент Дина воздержалась от комментариев.
Фото: Instagram