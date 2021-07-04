Дима Гордей объявил о расставании с Клавой Кокой: «Спасибо тебе за эти 2 года»

30-летний Дмитрий Гордей и 24-летняя Клава Кока никогда не комментировали свой роман, хотя слухи об их отношениях ходили давно. Влюбленные часто публиковали фотографии и истории в Instagram из одинаковых мест.

На странице блогера появилось видео, посвященное Клаве и их двухлетнему роману, который они решили закончить. Тем самым Дмитрий отметил, что догадки поклонников были верны, и пара действительно встречалась.