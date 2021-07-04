Дима Гордей объявил о расставании с Клавой Кокой: «Спасибо тебе за эти 2 года»
30-летний Дмитрий Гордей и 24-летняя Клава Кока никогда не комментировали свой роман, хотя слухи об их отношениях ходили давно. Влюбленные часто публиковали фотографии и истории в Instagram из одинаковых мест.
На странице блогера появилось видео, посвященное Клаве и их двухлетнему роману, который они решили закончить. Тем самым Дмитрий отметил, что догадки поклонников были верны, и пара действительно встречалась.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dimagordey/Instagram
«Да поставим наконец-таки точку», – написал Гордей в описании видео.
Причины разрыва Дмитрий не огласил, но отметил, что расставание дается ему очень тяжело. «Я никого не любил так, как люблю тебя... и люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца!» – написал блогер.
Сама певица никак не прокомментировала расставание и находится в отпуске. Девушка делится пляжными фотографиями и прыгает с парашютом.
Фото и видео: Instagram
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