passion.ru

Дима Гордей объявил о расставании с Клавой Кокой: «Спасибо тебе за эти 2 года»

Блогер впервые подтвердил отношения с певицей.
Клава Кока и Дима Гордей

30-летний Дмитрий Гордей и 24-летняя Клава Кока никогда не комментировали свой роман, хотя слухи об их отношениях ходили давно. Влюбленные часто публиковали фотографии и истории в Instagram из одинаковых мест.

На странице блогера появилось видео, посвященное Клаве и их двухлетнему роману, который они решили закончить. Тем самым Дмитрий отметил, что догадки поклонников были верны, и пара действительно встречалась.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Клава Кока и Дима Гордей

Фото: @dimagordey/Instagram

«Да поставим наконец-таки точку», – написал Гордей в описании видео.

Дима Гордей посвятил видео Клаве Коке

Причины разрыва Дмитрий не огласил, но отметил, что расставание дается ему очень тяжело. «Я никого не любил так, как люблю тебя... и люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца!» – написал блогер.

Сама певица никак не прокомментировала расставание и находится в отпуске. Девушка делится пляжными фотографиями и прыгает с парашютом.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram

Популярное