Дима Билан заставил поклонниц обсуждать его мужское достоинство

Поклонницы тут же начали обсуждать размер мужского достоинства Димы. Некоторым показалось, что оно выглядит неестественно большим, и принялись подшучивать над Биланом: «Весеннее обострение?», «Настоящий мартовский кот», «Ты скомканный носок в исподнее засунул, что ли?».

Сам Дима предпочел никак не комментировать провокационный снимок. Напомним, свою личную жизнь артист тоже тщательно скрывает.

Фото: Instagram