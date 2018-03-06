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Дима Билан заставил поклонниц обсуждать его мужское достоинство

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Фото из Instagram Димы Билана
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36-летний Дима Билан опубликовал в своем Instagram снимок, взбудораживший буквально всех его подписчиц.

Дима Билан умеет удивлять. Сегодня утром певец выложил в свой микроблог кадр, сделанный в постели его номера в одной из гостиниц Волгограда, где он сейчас находится на гастролях. На фото исполнитель предстал в нижнем белье.

Поклонницы тут же начали обсуждать размер мужского достоинства Димы. Некоторым показалось, что оно выглядит неестественно большим, и принялись подшучивать над Биланом: «Весеннее обострение?», «Настоящий мартовский кот», «Ты скомканный носок в исподнее засунул, что ли?».

Сам Дима предпочел никак не комментировать провокационный снимок. Напомним, свою личную жизнь артист тоже тщательно скрывает.

Фото: Instagram

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