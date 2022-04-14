Дима Билан снова госпитализирован: «Я устал от этих болезней»

Дима Билан заставил поклонников понервничать. Певец записал видео-обращение в своем Telegram-канале, в котором рассказывает, что его ждет еще одна медицинская процедура. «Сегодня у меня день икс. Я сегодня делаю дополнительную операцию. Хотя наверное нельзя ее так назвать. Наркоз будет общий. Скажем вмешательство, проверка организма. Узнаем, как идет процесс выздоровления. Дальше буду шагать абсолютно уверенно в будущее», — объяснил певец.

Чуть позже Билан вышел на связь с подписчиками уже из больничной палаты. В этот раз он был взволнован и даже напуган. «Что-то нервничаю. Ну все! Начинаю путешествие в другие миры, так сказать. Укол сделали. Здоровья вам всем, друзья. Устал что-то я от этих болезней… Три недели подряд… Но все будет хорошо», — со слезами на глазах произнес исполнитель. Некоторые предположили, что артисту предстоит перенести колоноскопию. Это весьма неприятная процедура, которую обычно делают под общим наркозом.