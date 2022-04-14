Дима Билан снова госпитализирован: «Я устал от этих болезней»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Дима Билан заставил поклонников понервничать. Певец записал видео-обращение в своем Telegram-канале, в котором рассказывает, что его ждет еще одна медицинская процедура. «Сегодня у меня день икс. Я сегодня делаю дополнительную операцию. Хотя наверное нельзя ее так назвать. Наркоз будет общий. Скажем вмешательство, проверка организма. Узнаем, как идет процесс выздоровления. Дальше буду шагать абсолютно уверенно в будущее», — объяснил певец.
Чуть позже Билан вышел на связь с подписчиками уже из больничной палаты. В этот раз он был взволнован и даже напуган. «Что-то нервничаю. Ну все! Начинаю путешествие в другие миры, так сказать. Укол сделали. Здоровья вам всем, друзья. Устал что-то я от этих болезней… Три недели подряд… Но все будет хорошо», — со слезами на глазах произнес исполнитель. Некоторые предположили, что артисту предстоит перенести колоноскопию. Это весьма неприятная процедура, которую обычно делают под общим наркозом.
Поклонники поддержали звезду в комментариях: «Мы рядом», «Поправляйся скорее», «Держим кулачки за вас», «Дима, держись», «Дима, родной, все будет хорошо».
После процедуры, отойдя от наркоза, певец записал еще один видеоролик. В нем он говорит, что все прошло отлично и он в норме. Билан поблагодарил врачей и сказал, что больше не хочет касаться этой темы. «Все на этом! Постараюсь больше не писать на эту тему, не циклиться, не муссировать и так далее. Теперь желчи во мне будет меньше, подобрею. Непросто дались эти 40 лет. Понимаю, всем хочется отвлечься от этих дум, бесконечного нащупывания тверди под ногами. Я знаю, всем непросто и жалости не хочу к себе, не позволю себе топтаться на этой теме. 40 лет такие оказались, необычайные во всех смыслах», — отметил артист.
Фото: Global Look Press