Дима Билан перенес двухчасовую операцию и вышел на связь с откровенной речью

Напомним, что несколько дней назад Дима Билан сообщил подписчикам о том, что находится в одной из столичных клиник и готовится к операции. Подробности своего состояния певец сообщать не стал, но отметил, что недуг мучает его уже много лет. Лишь сейчас у артиста появилось время решить эту проблему.

Буквально час назад артист вышел на связь со своей аудиторией в Telegram-канале. Он сообщил, что операция прошла успешно и чувствует он себя отлично.

«Здравствуйте, дорогие! Случилось! Мне сделали операцию! Шла два часа. Я понимаю, какие настроения сейчас тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность. Чувствую это кожей. И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я вас люблю и всегда был последователен в своих действиях, за исключением тройки ошибок за все эти 20 с лишним лет бесперебойной работы. Мой сюжет жизни, мое отношение к вам и моему ремеслу всегда были очевидными и искренними! Но и мне иногда нужно просто человеческое понимание, уж поверьте. Слабость свою я показывать не очень-то и умею, многое недоговаривал, не ныл — это условие работы в этом жанре. Как только ее покажешь — поплывет все, и все-таки сама жизнь — это постоянная борьба», — разоткровенничался вокалист.

Подписчики пожелали кумиру скорейшей реабилитации: «Здоровья вам», «Поправляйтесь», «Берегите себя», «Мы рядом», «Дима, мы с тобой».