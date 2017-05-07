Дима Билан рассказал о взятках на «Голосе» и похвалил песни Ольги Бузовой
По словам певца, это тяжелая психологическая работа, где необходимо находить контакт с людьми. Не всегда все идет гладко - за кулисами происходит очень много скандалов, которые не доходят до зрителей.
Как признался Дмитрий, на проекте не обошлось и без взяток: «Были подкаты с подарками, либо с какими-то вышитыми олимпийками, несут, кто что может. Особенно это было перед финалом. «Дима, у нас для тебя подарок». Спасибо, не надо, в следующий раз, после выступления. До – это уже взятка. Были и поползновения с какими-то очень дорогими аксессуарами. Но моя совесть чиста. Сплю я плохо, но не из-за того, что я что-то взял, а из-за того, что не взял. Но я благодарен, что так вышло».
Билана так же спросили о творчестве небезысвестной Ольги Бузовой. Певец ответил, что благодаря «Дому-2» она известна практически всем, и в этом нет ничего плохого. По словам артиста, хоть ее музыка действительно простая, зато очень запоминающаяся.
«Она уже у всех в головах. Она жизнь свою проживает на глазах у других. Музыка у нее правда простая и запоминающаяся. И очень неплохая. Чего стоит «мало половин, мало, мало половин». И потом, я всё-таки думаю, что синергия, это слияние людей, которые музыканты и тех, кто собирает хайп за счет каких-то других социальных возможностей, это и дает повод для того, чтобы дружить. Если есть энергия, ее невозможно осуждать», - заявил Билан.
Фото: instagram.com, globallookpress.com