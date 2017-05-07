Накануне Дима Билан стал гостем шоу «ОК на связи!», где рассказал о том, каково это – быть судьей на шоу «Голос» и «Голос. Дети».

По словам певца, это тяжелая психологическая работа, где необходимо находить контакт с людьми. Не всегда все идет гладко - за кулисами происходит очень много скандалов, которые не доходят до зрителей.

Как признался Дмитрий, на проекте не обошлось и без взяток: «Были подкаты с подарками, либо с какими-то вышитыми олимпийками, несут, кто что может. Особенно это было перед финалом. «Дима, у нас для тебя подарок». Спасибо, не надо, в следующий раз, после выступления. До – это уже взятка. Были и поползновения с какими-то очень дорогими аксессуарами. Но моя совесть чиста. Сплю я плохо, но не из-за того, что я что-то взял, а из-за того, что не взял. Но я благодарен, что так вышло».