Дима Билан признался, что пережил тяжелую депрессию, и назвал ее причину

На днях певец Дима Билан вместе с коллегами побывал на презентации нового проекта генпродюсера телеканала Муз-ТВ Армана Давлетярова Star Masterclass — видеокурсы от отечественных звезд по построению счастливой и гармоничной личной жизни. Дима признался, что в этой сфере у него сейчас все в порядке, хотя не так давно были проблемы и в результате даже серьезная депрессия.

«Была сумасшедшая любовь — тогда я как раз ходил лысый. Настоящая встряска. Но… не сложилось. Я впал в тяжелую депрессию, из которой сумел выйти. И сейчас живу в свое удовольствие», — цитирует артиста портал 7days.ru.