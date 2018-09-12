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Дима Билан признался, что пережил тяжелую депрессию, и назвал ее причину

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Дима Билан

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36-летний Дима Билан принял участие в новом проекте Армана Давлетярова.

На днях певец Дима Билан вместе с коллегами побывал на презентации нового проекта генпродюсера телеканала Муз-ТВ Армана Давлетярова Star Masterclass — видеокурсы от отечественных звезд по построению счастливой и гармоничной личной жизни. Дима признался, что в этой сфере у него сейчас все в порядке, хотя не так давно были проблемы и в результате даже серьезная депрессия.

«Была сумасшедшая любовь — тогда я как раз ходил лысый. Настоящая встряска. Но… не сложилось. Я впал в тяжелую депрессию, из которой сумел выйти. И сейчас живу в свое удовольствие», — цитирует артиста портал 7days.ru.

Напомним, поклонники уже давно с тревогой следят за самочувствием Билана. Нельзя не заметить, что за короткий срок певец сильно похудел. Артист признался, что не так давно запустил пневмонию и даже взял отпуск специально для того, чтобы наконец поправить здоровье. Однако интернет-пользователи уверены, что это не единственный недуг у Димы — . многое он якобы скрывает от общественности.

Фото: Instagram

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