Дима Билан признался, что никогда не женится: «Кто это придумал и зачем?»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
37-летний Дима Билан стал первым гостем нового проекта издания Super! В студии ведущая задавала артисту прямые, а порой провокационные вопросы, на которые Билан честно ответил. Так, он прямо признался, что влюблен, но жениться не собирается – никогда. «Я все могу дать человеку и без загса. Кто это придумал? Когда и зачем?», - задал встречный вопрос Дима Билан.
В студии артист также рассказал, что однолюб. И своей верностью одному человеку, которого он не назвал, может сделать больно другому, тому, кто влюбится в него самого.
Во время беседы с ведущей Дима отметил, что не любит, когда на людей, да и на него самого навешивают ярлыки. «Я люблю ломать стереотипы. Я разный, - рассказал он. – Но, если я показываю в Instagram многое из своей жизни, это не значит, что я показываю все».
Артист признался, что людей, которых он может назвать настоящими друзьями, у него не так уж и много и все они проверены временем. «Это те, с кем я учился в Гнесинке, потом в ГИТИСе. Мы с ними многое прошли. Я живу с ними: могу остаться ночевать, они могут остаться у меня, - рассказывает Билан. – И я дружу с их родителями, и для меня важно, чтобы они общались с моими. Это высшая степень отношений и доверия».
Фото: Instagram
Видео: Super
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