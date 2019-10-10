Дима Билан признался, что никогда не женится: «Кто это придумал и зачем?»

Артист признался, что людей, которых он может назвать настоящими друзьями, у него не так уж и много и все они проверены временем. «Это те, с кем я учился в Гнесинке, потом в ГИТИСе. Мы с ними многое прошли. Я живу с ними: могу остаться ночевать, они могут остаться у меня, - рассказывает Билан. – И я дружу с их родителями, и для меня важно, чтобы они общались с моими. Это высшая степень отношений и доверия».