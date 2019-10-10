passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Дима Билан признался, что никогда не женится: «Кто это придумал и зачем?»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Дима Билан с очередной наградой

Фото: Instagram

Певец стал гостем шоу «Алена, блин».

37-летний Дима Билан стал первым гостем нового проекта издания Super! В студии ведущая задавала артисту прямые, а порой провокационные вопросы, на которые Билан честно ответил. Так, он прямо признался, что влюблен, но жениться не собирается – никогда. «Я все могу дать человеку и без загса. Кто это придумал? Когда и зачем?», - задал встречный вопрос Дима Билан.

Дима Билан о женитьбе

В студии артист также рассказал, что однолюб. И своей верностью одному человеку, которого он не назвал, может сделать больно другому, тому, кто влюбится в него самого.

Во время беседы с ведущей Дима отметил, что не любит, когда на людей, да и на него самого навешивают ярлыки. «Я люблю ломать стереотипы. Я разный, - рассказал он. – Но, если я показываю в Instagram многое из своей жизни, это не значит, что я показываю все».

Артист признался, что людей, которых он может назвать настоящими друзьями, у него не так уж и много и все они проверены временем. «Это те, с кем я учился в Гнесинке, потом в ГИТИСе. Мы с ними многое прошли. Я живу с ними: могу остаться ночевать, они могут остаться у меня, - рассказывает Билан. – И я дружу с их родителями, и для меня важно, чтобы они общались с моими. Это высшая степень отношений и доверия».

Фото: Instagram

Видео: Super

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!