Дима Билан показал нежное фото с мамой в честь ее дня рождения
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Фото: Instagram Димы Билана
Дима Билан редко делится семейными снимками, однако в честь дня рождения мамы сделал исключение. «Мама, Нина Дмитриевна!!! Долгих тебе и счастливых десятилетий! С днём рождения!!! Любим ❤️ ! @annebelan @elenabelanofficial и семья!!!» — поздравил артист именинницу под нежным фото с ней.
«С днём рождения! Мама у тебя замечательная и очень любит тебя ❤️🎈🎈🎈» — написала Яна Рудковская.
«Дорогая Нина Дмитриевна, с Днём рождения!!!Спасибо за талантливого сына!!!🙏🙏🙏🙏🙏», — присоединился к поздравлениям Игорь Крутой.
«Димочка, пусть всегда будет мама!!!!!! Передай мамочке мои поздравления!!!!» — вторит коллегам Валерия.
«Ох хорошие!!!», «Какие вы», «Красивая мама», «Красивые😍 Всего самого лучшего, ей явно есть, кем гордиться», «Как мило 😍», «У вас хорошая семья», «Какая же мама красотка 😻», «Как красивые, Боже! 💖», «Вы очень похожи», «Душевное фото 😍❤️», «Вы, Дима, такой трогательный, на всех фото с родителями, с мамой особенно…», — комментируют подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube/bilanofficial
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