Дима Билан показал нежное фото с мамой в честь ее дня рождения

«С днём рождения! Мама у тебя замечательная и очень любит тебя ❤️🎈🎈🎈» — написала Яна Рудковская.

«Дорогая Нина Дмитриевна, с Днём рождения!!!Спасибо за талантливого сына!!!🙏🙏🙏🙏🙏», — присоединился к поздравлениям Игорь Крутой.

«Димочка, пусть всегда будет мама!!!!!! Передай мамочке мои поздравления!!!!» — вторит коллегам Валерия.

«Ох хорошие!!!», «Какие вы», «Красивая мама», «Красивые😍 Всего самого лучшего, ей явно есть, кем гордиться», «Как мило 😍», «У вас хорошая семья», «Какая же мама красотка 😻», «Как красивые, Боже! 💖», «Вы очень похожи», «Душевное фото 😍❤️», «Вы, Дима, такой трогательный, на всех фото с родителями, с мамой особенно…», — комментируют подписчики.