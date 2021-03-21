Дикий кот Лены Темниковой подорвал ее здоровье: «Это жесть»

«У меня жуткая аллергия на Нао😢 мы это поняли уже спустя месяц после того, как он у нас появился. У меня постоянно чешется нос, могу чихать каждую минуту в течение часа. Даже ночью. А мои легкие просто кричат «аларм»! Аллергия с астмой не очень дружат. Короче, жесть.

Но я люблю своего кота всем сердцем! Он же нам как сын уже. И сегодня мне рассказали, что аллергию все же можно контролировать. И не антигистаминными таблетками, а гомеопатией. Что-то типа микродоз аллергена. Но я не очень поняла, если честно.

Сразу хочу сказать: никому Нао я не отдам. Единственное - перестанем спать с ним в обнимку. Верю, что мы найдем способ справиться с этой ситуацией», — откровенно поделилась с фанатами Темникова.