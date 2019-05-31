Дикие танцы у шеста: Анна Хилькевич показала, как развлекается во время долгих съемок

Анна Хилькевич снимается в новом фильме, но деталей проекта не раскрывает. На своей странице в соцсети актриса показала подписчикам, как она «отдыхает» в перерыве во время долгих съемок. Ролик получился забавным: Анна устроила веселые танцы у шеста, за кадром слышен смех коллеги.

«Шел 12й час съемки, они спасались как могли. Аня, иди отдохни в вагончике, у тебя 20 минутный перерыв», - подписала Анна видео (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).