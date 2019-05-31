Дикие танцы у шеста: Анна Хилькевич показала, как развлекается во время долгих съемок

Анна Хилькевич снимается в новом фильме, но деталей проекта не раскрывает. На своей странице в соцсети актриса показала подписчикам, как она «отдыхает» в перерыве во время долгих съемок. Ролик получился забавным: Анна устроила веселые танцы у шеста, за кадром слышен смех коллеги.
«Шел 12й час съемки, они спасались как могли. Аня, иди отдохни в вагончике, у тебя 20 минутный перерыв», - подписала Анна видео (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Как все это можно делать с серьезным выражением лица ?))», - спросили подписчики.
«20 раз посмотрела»,
«Ну приколистка! Просто красотка! Юмор спасет мир»,
«Как всегда, на позитиве. Молодец, восхищаюсь вами»,
«Очень пластично. Вы в танцах»,
«вот неугомонная девчонка», - похвалили Анну поклонники.
Под каждым постом Анны Хилькевич появляются восторженные комментарии о том, что у нее отличная фигура даже после двух родов. Несколько дней назад Анна рассказала, что поддерживает свою стройность физическими упражнениям, а также правильным и вкусным питанием.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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