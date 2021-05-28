Дикаприо, Дуглас, Бондарчук и другие известные мужчины, которые намного старше избранниц
Леонардо ДиКаприо и Камилла Морроне
Разница в возрасте — 23 года
Романтический список 46-летнего ДиКаприо весьма внушительный и в нем сплошь модели и актрисы. Звезда «Титаника» встречался с Жизель Бюндхен, Блейк Лайвли, Бар Рафаэли и десятком других первых красавиц мира. Но уже несколько лет он состоит в отношениях с аргентинской моделью Камиллой Морроне.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Аль Пачино и Люсила Соло
Разница в возрасте — 39 лет
Фото: Getty Images
Мать Камиллы Морроне, 42-летняя аргентинка Люсила Соло уже 10 лет встречается с 81-летним Аль Пачино. Она познакомилась с ним вскоре после развода с красавцем-мужем. Поначалу ходили слухи, что Люсила использует немолодого актера в корыстных целях. Но они до сих пор вместе и счастливы.
Джефф Голдблюм и Эмили Ливингстон
Разница в возрасте — 31 год
Фото: www.instagram.com/jeffgoldblum
68-летний Голдблюм счастлив в третьем браке с гимнасткой Эмили Ливингстон. Их отношения начались в 2011-м, а поженились они три года спустя. У супругов растут двое сыновей: 5-летний Чарли и 4-летний Ривер.
Первой женой актера была Патриция Гоул, а второй — Джина Дэвис.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Разница в возрасте — 36 лет
Фото: Starface
47-летняя Юлия Высоцкая уже 23 года замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Актриса и телеведущая стала его пятой женой. Они встретились в лифте на одном из кинофестивалей. Огромная разница в возрасте влюбленных не смущает. У супругов двое детей: 22-летняя Мария и 18-летний Петр.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Разница в возрасте — 21 год
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Федор и Паулина поженились в сентябре 2019 года. Церемония проходила в Санкт-Петербурге в условиях полной секретности. В отличие от многих знаменитостей чета Бондарчук ведет весьма закрытый образ жизни. Федор раз и навсегда предупредил СМИ, что не станет рассказывать о Паулине как о жене, только как об актрисе.
В марте 2021-го актриса подарила мужу сына Ивана.
Джордж и Амаль Клуни
Разница в возрасте — 17 лет
Фото: East News
Долгие годы Джордж Клуни слыл самым заядлым холостяком в Голливуде (хотя в молодости он был недолго женат на актрисе Талии Болсам). У него даже долгие годы в доме вместо жены жила свинья. Но в 2014 году его сердце завоевала красавица юрист Амаль Адламуддин. В сентябре того же года они поженились в Италии.
Супруги растят сына и дочь.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Разница в возрасте — 23 года
Фото: www.instagram.com/emmahemingwillis
Брюс и Эмма женаты 12 лет. У «крепкого орешка» с женой-моделью растут две дочки: 9-летняя Мейбел и 7-летняя Эвелин. На свадьбе пары была и экс-жена Уиллиса Деми Мус со своим тогдашним мужем Эштоном Кутчером (в их случае жена была на много лет старше мужа). После развода Уиллис и Мур сохранили хорошие отношения и даже многие праздники встречают двумя семьями.
Дональд и Мелания Трамп
Разница в возрасте — 23 года
Фото: Getty Images
Модель Мелания Кнавс из Словении вышла замуж за миллиардера и будущего президента США Дональда Трампа в январе 2005 года. А предложение руки и сердца от магната стало подарком на 34-й день рождения его избранницы. Мелания родила Дональду пятого ребенка — сына Бэррона.
Трамп признается что его жене, так же, как и бывшим супругам, трудно соперничать с тем, что он любит. А любит он до безумия свой бизнес и политическую карьеру. Но, похоже, у Мелании получается смиряться с деятельностью знаменитого мужа.
Вуди Аллен и Сун-и Превен
Разница в возрасте — 35 лет
Фото: East News
Пожалуй, самая необычная пара нашего списка. Сун-и Превен, которой сейчас 50 лет, была приемной дочерью актрисы Мии Фэрроу, с которой режиссер был в отношениях. От нее Аллен и ушел к приемной дочке в 1992 году. Тогда разразился громкий скандал: уже немолодого мэтра пытались обвинить в растлении несовершеннолетних, а родные дети отвернулись от него.
Тем не менее, Вуди Аллен и Сун-и Превен женаты с 1997 года и счастливы. Пара воспитывает двоих приемных дочерей.
Майкл Дуглас и Кэтрин-Зета Джонс
Разница в возрасте — 25 лет
Фото: www.instagram.com/catherinezetajones
Кэтри и Майкл родились в один день — 25 сентября, но с разницей в четверть века (она в 1969-м, он — в 1944-м). Пара поженилась в ноябре 2000 года. У актеров есть двое детей: 20-летний Дилан и 18-летняя Кэрис.
Все эти годы Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас не перестают публично признаваться друг другу в любви, а страница актрисы в социальной сети полна нежных снимков с супругом, на которого она смотрит такими же влюбленными глазами, как и много лет назад.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, Starface, The Hollywood Fix, Alberto Terenghi/Venice2020/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram