Дикаприо, Дуглас, Бондарчук и другие известные мужчины, которые намного старше избранниц

68-летний Голдблюм счастлив в третьем браке с гимнасткой Эмили Ливингстон. Их отношения начались в 2011-м, а поженились они три года спустя. У супругов растут двое сыновей: 5-летний Чарли и 4-летний Ривер.

Первой женой актера была Патриция Гоул, а второй — Джина Дэвис.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Разница в возрасте — 36 лет