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Дикаприо, Дуглас, Бондарчук и другие известные мужчины, которые намного старше избранниц

Среди знаменитостей много пар, когда мужчина годится в отцы любимой женщине. Но они счастливы, не замечают разницы в годах, гармонично смотрятся, а многие — растят общих детей.

Леонардо ДиКаприо и Камилла Морроне

Разница в возрасте — 23 года

Романтический список 46-летнего ДиКаприо весьма внушительный и в нем сплошь модели и актрисы. Звезда «Титаника» встречался с Жизель Бюндхен, Блейк Лайвли, Бар Рафаэли и десятком других первых красавиц мира. Но уже несколько лет он состоит в отношениях с аргентинской моделью Камиллой Морроне.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леонардо ДиКаприо

Фото: Getty Images

Аль Пачино и Люсила Соло

Разница в возрасте — 39 лет

Аль Пачино и Люсила Соло

Фото: Getty Images

Мать Камиллы Морроне, 42-летняя аргентинка Люсила Соло уже 10 лет встречается с 81-летним Аль Пачино. Она познакомилась с ним вскоре после развода с красавцем-мужем. Поначалу ходили слухи, что Люсила использует немолодого актера в корыстных целях. Но они до сих пор вместе и счастливы.

Джефф Голдблюм и Эмили Ливингстон

Разница в возрасте — 31 год

Джефф Голдблюм с семьей

Фото: www.instagram.com/jeffgoldblum

68-летний Голдблюм счастлив в третьем браке с гимнасткой Эмили Ливингстон. Их отношения начались в 2011-м, а поженились они три года спустя. У супругов растут двое сыновей: 5-летний Чарли и 4-летний Ривер.

Первой женой актера была Патриция Гоул, а второй — Джина Дэвис.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Разница в возрасте — 36 лет

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Фото: Starface

47-летняя Юлия Высоцкая уже 23 года замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Актриса и телеведущая стала его пятой женой. Они встретились в лифте на одном из кинофестивалей. Огромная разница в возрасте влюбленных не смущает. У супругов двое детей: 22-летняя Мария и 18-летний Петр.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Разница в возрасте — 21 год

Паулина Андреева и Феджор Бондарчук

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press

Федор и Паулина поженились в сентябре 2019 года. Церемония проходила в Санкт-Петербурге в условиях полной секретности. В отличие от многих знаменитостей чета Бондарчук ведет весьма закрытый образ жизни. Федор раз и навсегда предупредил СМИ, что не станет рассказывать о Паулине как о жене, только как об актрисе.

В марте 2021-го актриса подарила мужу сына Ивана.

Джордж и Амаль Клуни

Разница в возрасте — 17 лет

Амаль и Джордж Клуни

Фото: East News

Долгие годы Джордж Клуни слыл самым заядлым холостяком в Голливуде (хотя в молодости он был недолго женат на актрисе Талии Болсам). У него даже долгие годы в доме вместо жены жила свинья. Но в 2014 году его сердце завоевала красавица юрист Амаль Адламуддин. В сентябре того же года они поженились в Италии.

Супруги растят сына и дочь.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг

Разница в возрасте — 23 года

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис

Фото: www.instagram.com/emmahemingwillis

Брюс и Эмма женаты 12 лет. У «крепкого орешка» с женой-моделью растут две дочки: 9-летняя Мейбел и 7-летняя Эвелин. На свадьбе пары была и экс-жена Уиллиса Деми Мус со своим тогдашним мужем Эштоном Кутчером (в их случае жена была на много лет старше мужа). После развода Уиллис и Мур сохранили хорошие отношения и даже многие праздники встречают двумя семьями.

Дональд и Мелания Трамп

Разница в возрасте — 23 года

Дональд и Мелания Трамп

Фото: Getty Images

Модель Мелания Кнавс из Словении вышла замуж за миллиардера и будущего президента США Дональда Трампа в январе 2005 года. А предложение руки и сердца от магната стало подарком на 34-й день рождения его избранницы. Мелания родила Дональду пятого ребенка — сына Бэррона.

Трамп признается что его жене, так же, как и бывшим супругам, трудно соперничать с тем, что он любит. А любит он до безумия свой бизнес и политическую карьеру. Но, похоже, у Мелании получается смиряться с деятельностью знаменитого мужа.

Вуди Аллен и Сун-и Превен

Разница в возрасте — 35 лет

Вуди Аллен и Сун-и Превен

Фото: East News

Пожалуй, самая необычная пара нашего списка. Сун-и Превен, которой сейчас 50 лет, была приемной дочерью актрисы Мии Фэрроу, с которой режиссер был в отношениях. От нее Аллен и ушел к приемной дочке в 1992 году. Тогда разразился громкий скандал: уже немолодого мэтра пытались обвинить в растлении несовершеннолетних, а родные дети отвернулись от него.

Тем не менее, Вуди Аллен и Сун-и Превен женаты с 1997 года и счастливы. Пара воспитывает двоих приемных дочерей.

Майкл Дуглас и Кэтрин-Зета Джонс

Разница в возрасте — 25 лет

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Фото: www.instagram.com/catherinezetajones

Кэтри и Майкл родились в один день — 25 сентября, но с разницей в четверть века (она в 1969-м, он — в 1944-м). Пара поженилась в ноябре 2000 года. У актеров есть двое детей: 20-летний Дилан и 18-летняя Кэрис.

Все эти годы Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас не перестают публично признаваться друг другу в любви, а страница актрисы в социальной сети полна нежных снимков с супругом, на которого она смотрит такими же влюбленными глазами, как и много лет назад.

Фото и видео: Instagram, Getty Images, Starface, The Hollywood Fix, Alberto Terenghi/Venice2020/ Global Look press

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