Диетологи бьют тревогу: от неприлично худой Ходченковой почти ничего не осталось

Недавние фотографии Светланы Ходченковой заставили понервничать не только ее поклонников, но и врачей. На снимках, сделанных во время спортивных тренировок, популярная актриса выглядела настолько худой, словно вообще ничего не ест.

И пока одни врачи забили тревогу, пояснив, что подобные эксперименты не самым лучшим образом влияют на здоровье и организм, другие решили, что Светлана наверняка обращается к специалистам, которые подбирают ей специальную систему питания и тренировки.

Так, например, диетолог Римма Мойсенко пояснила, почему актриса практически ничего не ест и каким образом это отражается на ее самочувствии, передает solenka.info. Врач объяснила, что добиться такой стройности нелегко. По ее словам, добиться такого эффекта можно с помощью регулярного голодания.

«Она вообще ничего не ест и для неё это норма. А более того, мы знаем с вами, что человек, который ничего не ест, он все время оглядывается на свою фигуру и все время неудовлетворен», — рассказала эксперт и добавила, что из-за склонности к полноте актрисе приходится постоянно держать себя в руках.