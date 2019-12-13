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Диброва с детьми, Нинидзе с экс-супругом и сыном и другие звезды на новогоднем шоу в океанариуме

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Диброва с детьми

Фото: Пресс-служба

В «Москвариуме» на ВДНХ прошел специальный показ уникального мюзикла с участием морских животных и цирковых артистов «Вокруг света за Новый год».

Одно из главных событий новогодней Москвы вместе с семьями посетили артисты и звезды российского шоу-бизнеса с детьми: Полина Диброва, Алексей Чадов, Ольга Кузьмина, Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе, Анна Старшенбаум, Надежда Ангарская и многие другие.

Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев с детьми

Фото: Пресс-служба

Кирилл Плетнев приехал в «Москвариум» вместе со старшими сыновьями Георгием, Федором, а также младшим Александром, которому в этот день исполнилось 4 года. Саша вместе с папой, братьями, мамой Нино Нинидзе первым делом отправился смотреть акул на основную экспозицию Аквариума. «Я их нисколечко не боюсь», — уверенно заявил именинник. А вот дочь Кети Топурия Оливия позировала фотографам вдали от акул и без своей знаменитой мамы.

Оливия Гейхман

Фото: Пресс-служба

Вечером, специально для звездных гостей была оборудована контактная зона с аквариумом, где дети вместе со взрослыми смогли прикоснуться к морским звездам, узнать какой на ощупь морской огурец, полюбоваться на загадочных офиур, и внимательно рассмотреть убежище рака-отшельника. А также задать вопросы ихтиологам одного из самых больших океанариумов Европы и узнать много нового из жизни обитателей глубин. На основной экспозиции океанариума гостей поджидал еще один сюрприз от водолазов «Москвариума». В главный морской аквариум с акулами погрузился Дед Мороз с двухметровой открыткой. Развлекала детей звезд роскошная Урсула со своей командой. Она показывала увлекательные химические шоу и рассказывала малышам сказки о Русалочках. После представления, на радость самых маленьких гостей и не только, вышли артисты мюзикла: Дедушка Мороз, Снегурочка, а также озорные Йети, с которыми детвора с удовольствием фотографировалась на память.

«Вокруг света за Новый год» — это мюзикл на воде, не имеющий аналогов в мире. Впервые на одной площадке встречаются морские животные, воздушные гимнасты, акробаты, танцоры, певцы, музыканты, прыгуны в воду, синхронистки и фигуристы. Главные звезды водной сцены — морские млекопитающие: дельфины, морские львы, морж и красавицы-косатки. В представлении принимают участие сразу пять новогодних волшебников: Дед Мороз (Россия), Санта-Клаус (США, Австралия, Бразилия, Канада), Одзи-Сан (Япония), Папа Ноэль (Испания) и Йоулупукки (Финляндия).

Фото: пресс-служба

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