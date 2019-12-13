Диброва с детьми, Нинидзе с экс-супругом и сыном и другие звезды на новогоднем шоу в океанариуме

Вечером, специально для звездных гостей была оборудована контактная зона с аквариумом, где дети вместе со взрослыми смогли прикоснуться к морским звездам, узнать какой на ощупь морской огурец, полюбоваться на загадочных офиур, и внимательно рассмотреть убежище рака-отшельника. А также задать вопросы ихтиологам одного из самых больших океанариумов Европы и узнать много нового из жизни обитателей глубин. На основной экспозиции океанариума гостей поджидал еще один сюрприз от водолазов «Москвариума». В главный морской аквариум с акулами погрузился Дед Мороз с двухметровой открыткой. Развлекала детей звезд роскошная Урсула со своей командой. Она показывала увлекательные химические шоу и рассказывала малышам сказки о Русалочках. После представления, на радость самых маленьких гостей и не только, вышли артисты мюзикла: Дедушка Мороз, Снегурочка, а также озорные Йети, с которыми детвора с удовольствием фотографировалась на память.