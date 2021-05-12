Дибров признался, что Якубович спас ему жизнь

Дмитрий Дибров, 61-летний ведущий «Кто хочет стать миллионером?», стал гостем на шоу «Вечерний Ургант», куда он пришел, чтобы рассказать о своей новой книге, и поделился историей о том, как едва не погиб. Оказалось, что жизнью он обязан ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу.

«Мы с Леонидом Аркадьевичем как раз из той самой плеяды, о чем я пишу в своей книге, когда телевидение было не индустрией. Поэтому Леонид Аркадьевич немедленно мобилизовался. Это было на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне". Я такого пиара своему фильму не мог даже себе представить. И вот только благодаря мгновенной мобилизации Лени я вот здесь с вами сижу», — рассказывает Дибров.

Ведущий, однако, отмечает, что инсульт благотворно повлиял на его мотивацию по написанию книги.

«Так ведь может Кондратий хватить, и ничего ведь не останется. Раз и все», — отмечает Дибров.